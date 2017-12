Atanasiu, citat la DNA

Preşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), liberalul Teodor Atanasiu, a fost citat, pentru astăzi, la Direcţia Naţională Anticorupţie (DNA), în legătură cu activitatea sa la conducerea Consiliului Judeţean Alba (CJA), în perioada iunie - decembrie 2004. “Consider că avem de-a face cu un nou episod din folosirea DNA ca şi agent electoral, iar acum se încearcă compromiterea imaginii lui Teodor Atanasiu ca şi jertfă pentru cel numit Zeus (n.r. - preşedintele Traian Băsescu). Nu sînt însă de acord cu manipularea comunistă, întrucît în citaţia DNA sînt amintit ca “preşedinte al AVAS”, deşi avocatului meu i s-a comunicat că sînt audiat în legătură cu activitatea pe care am avut-o în fruntea CJA”, a declarat Atanasiu. El a precizat că se va prezenta la DNA pentru că nu are nimic de ascuns şi vrea să se supună rigorilor legii ca orice alt cetăţean. Atanasiu a apreciat că în cazul oamenilor politici din PNL au avut loc citări neprocedurale şi procese mediatice de defăimare şi dezinformare. “Este regretabil că din nou se încearcă nu aflarea adevărului, ci linşajul mediatic al unui adversar politic. Sînt obişnuit cu astfel de practici staliniste, întrucît am mai avut de-a face cu instituţia care este percepută ca fiind cea mai bună la compromiterea oamenilor politici incomozi locatarului de la Cotroceni. Aşa cum se ştie, mi-am pierdut chiar mandatul de ministru al Apărării, după ce dosarele mele s-au dovedit a fi doar fumigene exploatate politic”, a mai spus Atanasiu. Fostul ministru a amintit că procurorii au dispus neînceperea urmăririi penale în cazul său. “Cu toate acestea, am fost obligat să demisionez din funcţia de ministru. Am spus şi atunci şi o spun şi acum că sînt hărţuit, întrucît nu accept să mă fac preş în faţa dictaturii impuse de partidul stat prin unii subordonaţi din DNA”, a adăugat şeful AVAS.