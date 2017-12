Atanasiu consideră că Băsescu suspendă miniştri după ureche

Preşedintele PNL Alba, deputatul Teodor Atanasiu, a declarat, vineri, că preşedintele Traian Băsescu are unităţi de măsură diferite pentru miniştrii care “îi sînt dragi” şi cei care “nu îi sînt dragi”, acuzîndu-l că nu vrea să-i suspende pe unii dintre membrii Executivului pentru a fi cercetaţi: “Miniştri dragi, ca d-na Ridzi spre exemplu, nu sînt suspendaţi din funcţie pentru a fi cercetaţi penal, ei sînt acoperiţi, sînt luaţi sub aripa protectoare a preşedintelui, indiferent de cît de mare şi de flagrant a fost abuzul făcut”. Teodor Atanasiu, unul dintre foştii miniştri ai Cabinetului Călin Popescu Tăriceanu care a fost suspendat din funcţie de Traian Băsescu, a spus că şeful statului are “două ocale”, una mică şi alta mare, pe care le foloseşte în funcţie de cît de dragi îi sînt demnitarii în cauză. El a spus că Ridzi nu este primul ministru care are probleme şi nu este suspendat, existînd şi alţi miniştri ai PD-L în această situaţie: “A fost şi Adriean Videanu, care e exact în aceeaşi situaţie, şi domnul de la Transporturi, Berceanu, care e exact în aceeaşi situaţie, urmează probabil d-l Stănişoară cu clădirea de la Turnu Severin, care sînt convins că nu va fi suspendat, fiind unul din apropiaţii lui Băsescu”. Preşedintele PNL, Crin Antonescu, a depus, în 19 iunie, la Parchetul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, o plîngere împotriva ministrului Tineretului şi Sportului, Monica Iacob Ridzi, pentru abuz în serviciu şi delapidare, în legătură cu fondurile cheltuite pentru organizarea Zilei Tineretului. Plîngerea PNL a ajuns prin declinarea competenţei la Direcţia Naţională Anticorupţie. Administraţia Prezidenţială a precizat, marţi, într-un comunicat, că, în momentul în care instituţiile abilitate în drept vor solicita urmărirea penală a unui membru al Guvernului, şeful statului va utiliza prerogativa legală pe care o are, aceea de suspendare din funcţie a respectivului ministru.