Atât de aproape de podium! Maşina l-a trădat pe pilotul constănţean

RITM DE TOP NERECOMPENSAT PE MĂSURĂ Alexandru Cascatău și-a continuat parcursul în motorsportul internațional în cea de-a doua etapă din BMW Clubsport Trophy, Spa Euro Race, care s-a desfășurat în weekend-ul 1-3 iunie pe circuitul belgian Spa-Francorchamps, potrivit unui comunicat de presă primit la redacţie. Pilotul român originar din Constanța s-a făcut remarcat la categoria sa în cursa de trei ore ce a făcut parte din Belcar Endurance Championship. Cu toate că a terminat fiecare sesiune cronometrată în top 3, cursa i-a adus ghinion lui Alexandru, BMW-ul cu numărul 46 al celor de la Van der Horst Motorsport confruntându-se cu probleme de fiabilitate.

CALIFICĂRI Deși pentru rivalii săi weekend-ul competițional a început de vineri, Alexandru și-a făcut prima apariție pe pistă sâmbăta, în cea de-a doua, și ultima, sesiune de antrenamente libere. Condițiile meteo au fost mixte, așa că sesiunea a început printr-o ieșire pe anvelope de ploaie, ca apoi tranziția să se facă spre pneurile de uscat. Deși nu mai experimentase nici circuitul, și nici mașina de concurs în astfel de condiții, Alexandru s-a clasat al treilea în antrenamentele libere, și avea să mențină aceeași poziție și la finalul calificărilor. El nu s-a declarat însă pe deplin mulțumit de comportamentul mașinii, așa că setările au fost schimbate înaintea cursei de duminică.

CURSA Întrecerea de trei ore avea să fie împărțită în trei măsuri aproape egale, cu Alexandru la volan în prima și ultima oră, și colegul de echipă Mauro Mercuri (Italia) în cea de-a doua. Ritmul excelent de cursă avea să fie demonstrat încă de la început printr-un prim stint impresionant, în care BMW-ul Van der Horst avea să treacă la conducere, printr-o luptă spectaculoasă la vârf, pe parcursul mai multor tururi de pistă. Odată ajuns în poziția de lider, Alexandru a început să își creeze un avantaj mare față de urmăritori, și avea să pună un ecart de aproape 22 de secunde între el și mașina de pe locul al doilea. Cu toate că a trebuit să gestioneze o problemă de supraîncălzire a motorului, restul cursei arăta promițător în momentul primei intrări la boxe, în turul cu numărul 19. Problemele au început însă în acel moment, iar mașina cu numărul 46 avea să iasă de la pit stop la peste un minut în spatele celor trecuți în fruntea cursei, pe poziția a treia. În ciuda opririi foarte lente, lupta pentru podium nu se încheiase, căci Mauro a predat ștafeta cu mașina pe ultima poziție a podiumului, iar Alexandru a început să reducă din distanța față de cei din față. Deși la un moment dat ecartul față de poziția a două scăzuse sub nouă secunde, motorul a început să piardă din putere pe virajele de stânga, în ultimele minute ale cursei. Mașina avea să fie astfel mai lentă cu peste cinci scunde pe fiecare buclă de circuit, iar agravarea problemei a însemnat pierderea locului pe podium chiar în ultimul tur al cursei.

Cu toate că performanța sa individuală a fost bună, Alexandru nu este mulțumit de rezultatul cursei, și țintește să își ia revanșa în viitor. “Deși nu știam exact unde ne vom afla înainte de cursă, am sperat mereu că vom reuși să terminăm pe podium. Cred că am demonstrat mai mult decât atât, și consider că fără anumite greșeli ar fi trebuit să câștigăm această cursă. Chiar dacă nu am mai condus mașina pe anvelope slick până acum, am reușit să mă adaptez foarte repede, chiar și fără a lua parte la sesiunea de antrenamente de vineri sau la un test prealabil. Deznodământul este frustrant atât pentru mine cât și pentru echipă, mai ales când știm că am ratat o oportunitate mare. Cu toate acestea, voi încerca să privesc partea pozitivă a lucrurilor, în special prima parte a cursei, care a fost foarte fun. Mă voi întoarce și mai bine pregătit pe viitor, și vreau să le mulțumesc tuturor celor care m-au susținut atât înainte cât și după această cursă dificilă”, a declarat pilotul constănţean, potrivit sursei citate.