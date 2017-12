Atenționare de ceață în opt județe și pe drumurile naționale și europene aferente, în următoarele ore

Meteorologii au emis, astăzi, noi atenționări Cod Galben de ceață și vizibilitate scăzută, valabile în următoarele ore pe raza a opt județe și pe drumurile naționale și europene aferente. Conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), local, în județele Brăila, Ilfov, Călărași, Ialomița, Giurgiu, inclusiv pe autostrada A2, drumurile naționale și europene aferente, se va semnala ceață ce determină scăderea vizibilității local sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri. De asemenea, ceața va fi prezentă până la ora 20,00 pe arii relativ extinse în județele Constanța și Tulcea, inclusiv pe A2 și pe drumurile naționale și europene aferente. În intervalul orar 16,00 — 22,00, în zonele joase din județul Harghita, inclusiv în municipiul Miercurea Ciuc, precum și pe drumurile naționale și europene, este prognozată ceață, fenomen care determină scăderea vizibilității, local sub 200 de metri, izolat sub 50 de metri. ”Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum șase ore”, menționează ANM.