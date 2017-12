„Atentat la siguranță! Fumatul omoară oameni din 200 de avioane prăbuşite!“

17:37:46 / 08 Septembrie 2016

sustin

Cred ca este in zadar orice apel la date statistice,la bun simt sau alte argumente:orice ar putea fi bun in Romania trebuie rasucit,interpretat,rastalmacit,astfel incat isi pierde scopul initial si ajunge in derizoriu.S-a dat legea darii in plata:atat au discutat ulterior ,atatea amendamente ,etc. ,legea devenind greoaie si greu de aplicat( dupa parerea mea nu a avut nimic electoral in ea).Legea antifumat protejeaza cealalta jumatate a populatiei care are deptul sa respire aer curat;dar cum poti face acest lucru intr-un spatiu inchis pe care atata s-au muncit sa-l defineasca:are 1,2 ,15,pereti.Cum sa separi atmosfera in doua in acelasi loc?practic, permitand fumatul lang mine inseamna incalcarea dreptului meu la sanatate.Tu ,fumatorule,ai dreptul sa te omori cum vrei dar copii tai langa care fumezi in restaurant sau ai altora nu pot sa aleaga si de aceea legea trebuie sa ii apere daca tu nu te gandesti la sanatatea lor.Plangeti de mila carciumarilor ca le-au scauzt profiturile fiindca sunt sponsori la electorale dar treceti peste jegul din bucatarie ,alimentele alterate etc.A nu fuma in spatii publice este dovada de civilizatie.De ce afara ne putem conforma si aici comentam orice lege buna?Dar vin alegerile ,asa ca sa dam de fumat la toata lumea,sa dam bani la toati(profesori,doctori,primari),sa mai taiem din dari ca sa le crestem pe partea ailalta,,sa mai propunem niste bani pentru biserici ca cea mai eficienta campanie se face in altar,sa mai dam o zi libera ca muncim de ne spetim,sa ne mai voteze o tura";si dac o muri de cancer la plamani,da-l in ma-sa ca a fost prost!Ce,l-am pus eu sa fumeze?"