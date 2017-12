Atentate la Bagdad

Circa 12 persoane au fost ucise şi cel puţin 31 rănite duminică, într-o serie de atentate cu bombă comise la Bagdad. Atacul cel mai sîngeros s-a soldat cu 12 morţi şi 20 de răniţi, după ce o bombă a explodat într-o camionetă în apropierea unui birou de eliberare a paşapoartelor, în nordul capitalei irakiene, potrivit unor surse din cadrul ministerelor Apărării şi de Interne. Mai mulţi răniţi au fost arşi de flăcările care au cuprins faţadele din împrejurimi. O altă bombă a explodat în centrul Bagdadului la trecerea unei patrule de poliţiei, rănind nouă persoane, între care şase civili. Alţi doi civili au fost răniţi de un dispozitiv exploziv care viza vehicule guvernamentale în cartierul al-Ghadir, în sud-estul capitalei.

Informaţii despre fragilitatea acordurilor care garantează climatul de stabilitate în Irak au fost date titrate ieri de publicaţia britanică “The Independent on Sunday”. Astfel, comandanţii britanici din Irak au încheiat un acord secret cu un deţinut şiit pentru a se retrage din Basra, care a rămas sub controlul grupurilor criminale, a recunoscut un ofiţer britanic de rang înalt care a activat în Irak. Colonelul Richard Iron a declarat că “un acord de înţeles, dar de neiertat, a fost una dintre cele cîteva greşeli grave pe care armata britanică le-au făcut în timpul operaţiunilor din sudul Irakului”. Colonelul Iron, care a coordonat echipele ce instruiau militarii irakieni din centrul oraşului Basra, a declarat că acordul prevedea eliberarea a 120 de deţinuţi şi a avut drept efect abandonarea oraşului într-un mediu al fărădelegii. “Toamna trecută am făcut o greşeală care a fost de înţeles, dar de neiertat. Un deţinut şiit, Ahmed al-Fartusi, a spus că poate opri valul crimelor. Am eliberat 120 de deţinuţi şi ne-am retras din oraş, dar cînd ne-am mutat, fărădelegea a preluat controlul. Întrucît 90% dintre atacuri erau împotriva noastră, ne-am gândit că dacă am pleca, am elimina sursa acestor probleme. De fapt, Armata lui Mehdi lupta împotriva noastră deoarece eram singurul obstacol în calea controlului total”, a precizat acesta. Colonelul Iron, un veteran al războaielor din Irlanda de Nord, Bosnia şi Kosovo, a adăugat că problemele din Barsa nu au fost înţelese.

Trupele britanice s-au retras din centrul oraşului Basra în august şi septembrie 2007, predînd controlul asupra oraşului poliţiei şi armatei irakiene. La acel moment au existat informaţii ale martorilor potrivit cărora fostul lor sediu a fost ocupat imediat de miliţia lui Moqtada al-Sadr. Situaţia s-a degradat în luna martie, în cadrul unei operaţiuni de amploare în care 15.000 de soldaţi irakieni, susţinuţi de armatele britanică şi americană, au alungat miliţiile şiite. În prezent, nivelul violenţelor în zonă a scăzut semnificativ. Doar 4.000 de militari britanici au mai rămas în baza de la Basra.