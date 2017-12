10:52:59 / 23 Iulie 2014

Nu este chiar asa de SF

Ar trebui doar sa ne intrebam "Qui prodest" ? Cui au folosit aceste atentate si vom vedea ca singurul beneficiar au fost chiar...SUA : NSA, CIA, razboaiele din Afganistan si Golf, care au dus la un cvasi-monopol pe resursele petroliere din acea zona si la intarirea dominatiei mondiale a Americii cand aceasta era in scadere si amenintata de o democratizare REALA a vietii internationale, scaderea rolului ONU la o (doar) aparitie nesemnificativa si (uneori) chiar comica in servitudinea acesteia fata de americani ...era greu pentru ei sa-si vada pozitia dominanta pierzindu-se pe zi ce trecea, iar complexul militaro-industrial care conduce de fapt America (sa lasam la o parte iluzia "democratiei" peste Ocean, fiindca aceasta este de fapt SF-ul) pierdea teren (si...bani) cu fiecare moment care trecea...si inca ceva, relevant zic eu : toata povestea seamana izbitor de mult cu Pearl Harbour-ul de acum 70 de ani, in urma caruia America a intrat in razboi si a iesit ca forta dominanta a Planetei. Si atunci si acum au fost tot vreo 3000 de victime, dar, vorba cuiva, ce conteaza cativa morti cand beneficiile sunt enorme ? Deja vu sau SF ?