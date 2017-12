Atentatul de la Manchester, revendicat de Statul Islamic

Manchester Arena a fost, luni seară, scena unui atac terorist. Concertul Arianei Grande, care avea loc acolo, s-a încheiat cu o baie de sânge, 22 de persoane fiind ucise şi alte aproape 60 fiind rănite în urma unei deflagraţii. Cumplitul atentat care a îndoliat Marea Britanie a fost revendicat de teroriştii de la Statul Islamic (SI). Un bărbat având chipul acoperit cu o cagulă a revendicat în numele grupării teroriste atentatul de luni seară din Manchester și a insistat că ''este doar începutul'', într-o înregistrare video difuzată de expertul marocan în mișcări jihadiste Abdallah Rami, transmite EFE. În înregistrarea video, de numai 16 secunde, bărbatul cu cagulă, având în spate steagul negru al SI, vorbește în engleză și spune că ''leii Statului Islamic încep să-i atace pe toți cruciații''. Mesajul se încheie în momentul în care bărbatul ridică o pancartă pe care scrie de mână ''Manchester 22-05-2017'', iar în limba arabă apar cuvintele ''Allahu Akbar''. ''În numele lui Allah, cel milostiv și îndurător, acesta este doar începutul: leii Statului Islamic în Irak și Siria își încep atacurile împotriva tuturor cruciaților. Allahu Akbar! Allahu Akbar!'', recită bărbatul cu cagulă. Autenticitatea înregistrării nu a putut fi confirmată, menționează EFE, care notează că este vorba de un format pe care Statul Islamic nu îl folosește în mod obișnuit pentru a revendica atacuri teroriste.

Institutul american SITE, specializat în monitorizarea site-urilor islamiste, a precizat, citând reţeaua teroristă, că "unul dintre soldaţii Califatului a reuşit să introducă un dispozitiv exploziv la o reuniune a cruciaţilor desfăşurată în oraşul Manchester". SI nu a oferit detalii despre autorul atacului, lucru care sugerează că acesta era un simpatizant, nu membru, şi că atentatul nu a fost coordonat direct. Potrivit reţelei teroriste Stat Islamic, "au fost ucişi sau răniţi aproximativ 100 de creştini prin detonarea unui dispozitiv exploziv improvizat în Manchester".

Trei persoane arestate în legătură cu atacul terorist de la Manchester

Poliția din Manchester a anunțat că a reținut două persoane după descinderi la două adrese din zonele Whalley Range și Fallowfield, unde a fost efectuată o explozie controlată, informează site-ul cotidianului „The Guardian“. "Poliția a efectuat acțiuni pe baza mandatelor, una la Whalley Range și la alta la Fallowfield, unde a avut loc o explozie controlată, în cadrul anchetei privind atacul îngrozitor de noaptea trecută de la Manchester Arena", se afirmă într-un comunicat al autorităților. Un alt bărbat, un tânăr în vârstă de 23 de ani, a fost reținut în sudul orașului Manchester, în zona Chorlton. Potrivit surselor BBC, polițiștii care investighează atacul terorist vor desfășura mai multe raiduri și arestări în perioada imediat următoare.

#missinginManchester

După haosul din primele ore de după atentatul de la Manchester, rudele și prietenii participanților la eveniment au apelat la rețelele sociale pentru a căuta informații despre cunoscuţii dispăruți, informează BBC News și France 24. Utilizatorii rețelelor sociale au postat și distribuit zeci de imagini ale unor tineri a căror soartă este necunoscută rudelor și prietenilor. Cele mai multe dintre postări includ hashtagul #missinginManchester. Într-un astfel de mesaj, mama unei tinere de 15 ani, care a participat la concertul Arianei Grande de la Manchester Arena, cerea ajutorul oamenilor pentru a o găsi pe fiica ei. "Ultima oară am intrat în contact cu ea la ora 20.30 (22.30 ora României). Era la concert (...) mi-a spus că se distra grozav și mi-a mulțumit că am lăsat-o să meargă", a declarat mama tinerei. "Telefonul ei este închis. Tatăl ei o caută. Sunt foarte multe persoane care o caută", a completat ea.

Erin. P, un alt utilizator de Twitter, cere ajutorul celorlalţi utilizatori pentru a o găsi pe sora ei, dispărută și ea după atentat. Mai multe mesaje postate pe rețelele sociale indică faptul că o serie de hoteluri din Manchester servesc drept refugiu celor care au fugit în urma atacului terorist de la concert. Aproximativ 60 de minori s-au refugiat la hotelul Holiday Inn din zona Manchester Arena, se mai afirmă în mesaje.

Un punct de urgență pentru oricine are nevoie de ajutor a fost înfiinţat la poarta 11 a Stadionului Etihad.

Mesajul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii

Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii a transmis, marți, un mesaj de "profund omagiu" față de persoanele afectate de atacul terorist din Manchester și le-a mulțumit membrilor serviciilor de urgență, notează Press Association. "Întreaga națiune a fost șocată de moartea și rănirea multor persoane în Manchester, noaptea trecută, adulți și copii care se distrau la un concert. Vreau să-mi exprim un profund omagiu către toți cei care au fost afectați de acest eveniment groaznic, în special către familiile și prietenii acelora care au murit sau au fost răniți. Vreau să le mulțumesc tuturor membrilor serviciilor de urgență, care au răspuns cu profesionalism și grijă. Și vreau să îmi exprim admirația pentru modul în care locuitorii orașului Manchester au reacționat, cu umanitate și compasiune, în fața acestui act de barbarism", se spune în comunicatul Casei Regale a Marii Britanii, transmis în numele reginei Elisabeta a II-a.

Ariana Grande: „Am inima frântă”

Ariana Grande, artista care a susţinut concertul din Manchester, a scris pe Twitter că regretă ce s-a întâmplat. "Îmi pare aşa de rău. Am inima frântă", a scris cântăreața americană. "Din adâncul inimii mele, îmi pare atât de rău. Nu am cuvinte", a adăugat ea. Managerul artistei, Scooter Braun, a declarat plângând: "Inimile noastre sunt sfâşiate. Vieţile copiilor şi ale celor dragi au fost luate de un act de laş". În urma masacrului, Ariana Grande, în vârstă de 23 de ani, şi-a suspendat turneul "The Dangerous Woman Tour", notează TMZ. Și alți artiști și-au manifestat solidaritatea cu victimele atentatului. Taylor Swift, Katy Perry, Harry Styles şi Selena Gomez au transmis condoleanţe şi rugăciuni pentru victime, imediat după catastrofă.

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, condamnă atacul terorist

Președintele rus, Vladimir Putin, a trimis un mesaj de condoleanțe premierului britanic, Theresa May, în care condamnă atentatul terorist de la Manchester, informează BBC News online, citând agenția publică de știri RIA Novosti. "Condamnăm această crimă cinică și inumană", se afirmă în mesajul liderului rus.

"Sperăm că cei care au orchestrat (atentatul) nu vor scăpa nepedepsiți", a mai afirmat Putin, care a adăugat că Rusia este pregătită să intensifice cooperarea cu Marea Britanie în domeniul combaterii terorismului.

Trump: Atacul a fost comis de "ratați malefici"

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a transmis condoleanțe familiilor victimelor atacului terorist de la Manchester, afirmând că atentatul a fost comis de niște "ratați malefici", informează agenția de știri Reuters și BBC News. Aflat într-o vizită de stat în Israel, președintele american a declarat că "atâtea persoane tinere și inocente (...) au fost ucise de niște ratați malefici". "Nu îi voi numi monștri pentru că le va plăcea acest termen. Vor considera că e un nume grozav", a completat Trump. "Teroriștii și extremiștii și cei care îi ajută trebuie excluși din societatea noastră pentru totdeauna. Această ideologie ticăloasă trebuie să fie distrusă, complet eliminată", a subliniat liderul american.