ATENȚIE! Aceasta este afecțiunea care omoară mai mult decât cancerul!

Datele statistice arată că numărul persoanelor diagnosticate cu cancer este în creștere, temuta boală omorând și un număr impresionant. Medicii susțin că, chiar și așa, nu cancerul este în top, ci afecțiunile cardiovasculare. Președintele Societății Naționale de Medicină a Familiei (SNMF), dr. Rodica Tănăsescu, a atras atenția, cu ocazia lansării campaniei ”Câte vieți are inima ta?” de către Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF), în colaborare cu Fundația ”Pop de Popa” pentru Ocrotirea Bolnavilor cu Afecțiuni Cardiovasculare (FOBAC), că oamenii trebuie să conștientizeze pericolul afecțiunilor cardiovasculare, care reprezintă principala cauză de mortalitate în România, a doua fiind cancerul. ”Sistemul de sănătate din România are o acută nevoie de echilibru între palierele de îngrijire a oamenilor, de o adevărată strategie pe termen mediu și lung, are nevoie de programe de educație, de creștere a aderenței la tratament, de depistarea precoce a bolilor, de colaborarea între specialități, de un mecanism integrat de monitorizare a pacienților cu boli cardiovasculare, de programe de recuperare post-infarct. Pentru a atrage atenția asupra tuturor acestor probleme, am lansat campania ”Câte vieți are inima ta?” și ne propunem ca oamenii să conștientizeze șansa pe care o avem de a evita suferințe, invalidități și decese datorate acestor boli”, potrivit medicului, citat de Agerpres. Ea a afirmat că această campanie se dorește a fi un semnal de alarmă, care să atragă atenția populației.

CÂND TREBUIE SĂ VINĂ OAMENII LA MEDIC

”Oamenii să știe că trebuie să vină la medic nu numai atunci când inima îi bate pe umăr și le spune că ceva nu este în ordine, ci și înainte de a se întâmpla aceste lucruri. Pacienții trebuie să înțeleagă că trebuie să meargă la medic, să învețe despre ceea ce își dorește inima lor, să își controleze boala și împreună să putem să avem rezultate”, a explicat dr. Tănăsescu.

PROGRAMUL PENTRU INFARCTUL ACUT, EXCEPȚIONAL

Președintele Societății Naționale de Medicină a Familiei (SNMF) a subliniat că programul pentru infarctul acut este excepțional: ”El salvează vieți, dar nu putem gândi că vom avea 20 de milioane de cetățeni stentați, așadar trebuie să facem prevenție așa încât un număr cât mai mic de oameni să ajungă la suferința și complicațiile pe care le implică infarctul miocardic”. ”Sperăm ca împreună cu cei care decid soarta României să facem un proiect care să înceapă simplu, cu campanii media (...) E minunat că se spune: reduceți cantitatea de sare, zahăr și grăsimi, dar e departe de a fi suficient. Avem nevoie de mai multă educație și prima noastră provocare este aceasta. Avem nevoie ca oamenii să trăiască mai mult, dar să trăiască mai bine. Un om care a suferit un infarct trebuie, în primul rând, să aibă grijă să nu se mai repete evenimentul”, a spus dr. Tănăsescu. Ea a spus că are pacienți care au suferit un infarct și care sunt "sfinți" în primul an, apoi nu mai merg periodic la medic sau nu-și iau cum trebuie medicamentele. Organizația Mondială a Sănătății are ca obiectiv să reducă cu 25% decesele premature cauzate de bolile cardiovasculare până în 2025. ”România ar trebui să se alinieze acestui obiectiv și să depună eforturi serioase în acest sens. Vorbim de afecțiuni care pot fi tratate în faze precoce, în condițiile în care populația conștientizează cât de mare este impactul și care pot fi urmările unei suferințe cardiovasculare”, a spus dr. Tănăsescu.