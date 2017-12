Atenţie, Bac înregistrat video-audio!

Învăţământul din România a ajuns să fie „urmărit” la tot… pasul. Dacă, nu cu mulţi ani în urmă, examenele principale din viaţa elevilor nu constituiau un „pericol” pentru nimeni, acum, acestea au ajuns să se susţină sub o monitorizare atentă, în timp real. Care este motivul pentru care s-au luat măsuri mai ceva ca la NASA în timpul derulării unor examene? Tot mai mulţi tineri încearcă să „fenteze”, într-un fel sau altul, examenul maturităţii. Mai grav este că profesorii cad în aceste capcane, cu riscul de a-şi păta imaginea, dar şi libertatea. Cadrele didactice acceptă atenţii din partea elevilor, chiar dacă intră sub incidenţă penală. Prima sesiune a examenului de Bac 2013 n-a făcut altceva decât să scoată la iveală grave nereguli. Fraude peste fraude în ţară! Şi Constanţa a fost marcată de un scandal imens la prima sesiune a Bac-ului 2013, ce a fost generat de anchetele privind suspiciunile de fraudă. Ba mai mult, anul acesta, Constanţa s-a clasat pe locul I la scandalurile de fraudare a Bac-ului, în top aflându-se Liceul Tehnologic „Ion Bănescu” din Mangalia. După aproape o lună de cercetări, procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie Constanţa au finalizat ancheta în acest caz şi i-au trimis în judecată pe prof. univ. Gheorghe Amza, preşedintele comisiei de Bac a liceului din Mangalia, dar şi şase cadre didactice care şi-au riscat profesia lăsându-i pe elevi să copieze în schimbul unor sume de bani. Nici elevii şi nici părinţii nu au fost iertaţi de anchetatori. Doi elevi şi doi părinţi care au dat mită cadrelor didactice vor ajunge în faţa judecătorilor. Dosarul a ajuns pe rolul Tribunalului Constanţa, prima înfăţişare fiind fixată pe 2 octombrie. Într-un scandal similar a fost implicat şi Liceul Tehnologic „Lazăr Edeleanu” din Năvodari, iar în Bucureşti - Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, unde de asemenea sunt derulate anchete.

ÎNTĂRIRI Aşa se face că ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, are în plan „întărirea” supravegherii şi prin monitorizare audio, nu doar video. El a spus că vrea ca totul să fie înregistrat, iar cadrele didactice care sunt implicate în derularea Bac-ului să se asigure că întreaga aparatură (video-audio) funcţionează perfect, că nu sunt probleme cu furnizorul de energie electrică. „În timp ce lucram la draftul pentru metodologia de anul viitor, s-a discutat despre posibilitatea de a avea şi o înregistrare audio din sală. Încă nu am luat o decizie, o să vedem până la sfârşitul acestei săptămâni, pentru că prima problemă pe care trebuie să ţi-o pui în momentul în care introduci o măsură este să vezi în ce măsură poţi să o şi implementezi. Eu nu cred că este atât de complicat, vom decide dacă vom face sau nu. Dar am insistat foarte mult ca înregistrările video să existe, să existe monitorizare în timp real din partea fiecărui centru şi să existe conservarea acelei înregistrări pentru eventualitatea în care avem vreo sesizare în raport cu o anumită sală”, a precizat ministrul Remus Pricopie, într-o conferinţă de presă. În plus, Pricopie vrea şi monitorizarea în timp real a examenului de către inspectorii şcolari.

Ministrul Educaţiei, Remus Pricopie, a cerut Parchetului un inventar al tuturor dosarelor aflate în lucru privind fraude la Bac, atât cele deschise după examenul din iunie - iulie, cât şi cele din anii anteriori, precizând că vrea să se asigure că legea se aplică în fiecare caz.