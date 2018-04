Atenţie! Ce se întâmplă cu drepturile de autor! Schimbări importante

O informaţie extrem de importantă pentru persoanele care au venituri provenite din drepturile de autor vine de la ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. Oficialul a declarat că veniturile din drepturi de autor vor avea un regim special în ce priveşte plata CAS şi CASS, la care sunt obligate persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente. Dacă persoana care are venituri din drepturi de autor, dar este şi salariată, nu va plăti contribuţiile pe veniturile din drepturi de autor, a declarat joi, ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici. „În cazul drepturilor de autor, am mers pe ideea stopajului la sursă şi scutirea celor care sunt şi salariaţi a obligaţiilor de plată pentru CAS şi CASS. Este o abordare care a mai fost, este o abordare normală şi este de bun augur celor care sunt vizaţi de acest nou mecanism”, a afirmat Teodorovici.

De la 1 ianuarie, persoanele fizice care obţin venituri din activităţi independente sunt obligate să plătească pe acele venituri contribuţii de Pensii şi contribuţii de Sănătate, dar numai în cazul în care au venituri lunare din aceste surse de peste 1.900 de lei. Sumele de plată sunt plafonate chiar la această bază de calcul, rezultând o plată anuală fixă de 8.000 de lei. Persoanele pot alege să plătească mai mult la cele două contribuţii. ”Am promis că Declaraţia 600 va dispărea. Am cerut o nouă reglementare să vină în sprijinul contribuabilului prin simplificare şi justificare raţională a procedurilor. Vom adopta ordonanţa prin care vom introduce noua reglementare de plată a impozitului pe venit, CAS şi CASS. În primul rând, persoanele fizice care plătesc impozitul pe venit, CAS şi CASS vor completa o unică declaraţie, nu şapte - cum a fost până acum. Cred că asta reprezintă o simplificare majoră. Noul formular se va depune o singură dată pe an, iar termenul de depunere pentru anul acesta este de 15 iulie. Plata contribuţiilor poate fi efectuată până pe 31 martie 2019”, a declarat Viorica Dăncilă la începutul şedinţei Executivului.

NOUL FORMULAR SE VA DEPUNE O SINGURĂ DATĂ PE AN

Noul formular se va depune o singură dată pe an, iar termenul de depunere pentru anul acesta este de 15 iulie. Totodată, plata contribuţiilor poate fi efectuată până pe 31 martie 2019, iar impozitul pe venit va putea fi plătit la venitul estimat pentru anul curent. Ordonanţa de urgenţă referitoare la declaraţia unică a fost adoptată, joi, de Guvern, a anunţat ministrul Finanţelor Publice, Eugen Teodorovici, precizând că actul normativ "schimbă fundamental" acest mecanism de plată a contribuţiilor. "Această ordonanţă de urgenţă schimbă fundamental acest mecanism, şi anume trecem de la un sistem cu şapte declaraţii pentru persoanele fizice la o singură declaraţie unică. În primul rând, schimbăm alte chestiuni legate de modalitatea de plată, nu mai sunt patru plăţi anticipate, (...) avem o singură plată, o singură dată de depunere, şi anume data de 15 iulie în acest an, fiind un an în care practic facem o tranziţie de la sistemul anterior la (...) noul mecanism de declarare a contribuţiilor (...), urmând ca din anul următor să fie data de 15 martie ca dată de depunere a formularului şi, desigur, şi data de plată unică", a declarat Eugen Teodorovici, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

Ea a mai precizat că impozitul pe venit va putea fi plătit la venitul estimat pentru anul curent, iar evaluarea pentru încadrarea de plătitor CAS şi CASS se va face în funcţie de venitul estimat pentru anul curent, persoanele fizice putând rectifica declaraţia până la termenul de plată. ”Noua reglementare va permite şi depunerea prin mijloace electronice a declaraţiei unice. Practic, cetăţenii vor avea mai puţin timp de petrecut pentru a-şi îndeplini obligaţiile fiscale, iar ANAF va putea lucra mai repede, mai bine şi cu costuri mai mici pentru a procesa declaraţiile şi a emite deciziile de impunere”, a mai spus premierul.

CUM POŢI BENEFICIA DE O REDUCERE LA PLATA CONTRIBUȚIILOR ÎN CAZUL DECLARAȚIEI UNICE

Un contribuabil poate beneficia de o reducere de 5% a contribuţiilor plătite către stat dacă plăteşte anticipat până la finalul anului şi încă 5% dacă depune declaraţia unică online, reducerea totală fiind de 10%, a mai declarat joi ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Ministrul a mai afirmat că fiecare birou al Fiscului la nivel judeţean va avea o unitate cu obligaţia de a îndruma metodologic fiecare contribuabil care are întrebări faţă de acest nou mecanism. În plus, la nivelul fiecărui consiliu local va fi o persoană responsabilă cu acest subiect.