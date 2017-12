Atenție, constănțeni! Debranşarea de la RADET va fi imposibilă!

08:34:58 / 22 Septembrie 2017

DEBRANSAREA

De ce se decide in numele oamenilor? Fiecare sa se incalzeasca cum vrea el. Normal ca noi ne cautam variant cea mai ieftina si comoda pentru noi. La RADET, preturile sunt f mari. Orasul nostrum are pretul gigacaloriei foarte mare. Parlamentarii sa nu isi mai mareasca salariile atat de des, sa vada ca oamenii de rand au salarii de mizerie, preturile cresc aproape de la o luna la alta ca sa ajungem la nivelul European impus si asta se rasfrange tot asupra cetatenilor. Pe cei cu afaceri sau salarii de mii (zeci de mii) de euro, nu ii afecteaza deloc. De ce sunteti pusi acolo?Ati uitat ca trebuie sa creeati conditii, joburi, salarii in conformitate cu UE, PENTRU CETATENI???? De aceea suntem o tara de rahat, din vina voastra!!!!!!!Cum un copil are o alocatie de 84 lei????Ce cumperi intr-o luna cu ei? Cum pretul benzinei este de aproape 1 euro?NOI AVEM SALARIILE IN EURO?????RUSINE SA VA FIE!!!!FURATI DE UNDE PUTETI, TOT BANII NOSTRI, SI APOI, TOT NOI RAMANEM DATORI PE 25 ANI, sa platim banii pe care ii furati voi!!!!! BANII din SANATATE, nu se duc in Sanatate, nu se modernizeaza spitalele, nu avem nici macar pansamente......RUSINE SA VA FIE! Banii din PENSII, nu se duc catre plafonul de pensii.....Un om care a muncit minim 15 ani, ia vreo 400 lei.Ce face cu ei?????Cat sa manance, cat sa plateasca darile, cat sa isi ia medicamente???? TARA DE R...A..H...A....T DIN CAUZA VOASTRA, CELOR CARE DORMITI LA LOCUL DE MUNCA, CARE DATI LEGI DE ........, VRETI SA FAVORIZATI INFRACTORII, SI ALTELE...SI NU VA GANDITI LA BINELE OAMENILOR CARE V-AU ALES.Si-au pus sperantele in voi, ca va fi mai bine.....si tot mai rau ne este. RUSINE VOUA, RUSINE TARII!!!!