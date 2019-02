Atenție, constănțeni! Parcați neregulamentar, rămâneți fără mașină!

23:42:24 / 03 Februarie 2019

preventie versus bani la buget

1. Pe cand un aparat de taxat parcarea autoturismelor in zona intersectiei Str. Mihai Viteazu cu Str.Grivitei (unde s-au facut sensuri unice la greu)?! Ma refer la aparat de taxat care accepta bancnote/monede nu plata prin sms sau alt instrument de plata!!!Preocupare din partea politiei locale pentru amendarea soferilor vad ca exista, fara avertisment verbal sau scris, o preocupare din ce in ce mai crescanda! Dar curba dintre Str.Stefan Mihaileanu cu Str.Grivitei (ca tot s-au facut pasaje pietonale si sensuri unice in zona) cand o descongestionati de taximetristi si soferi indisciplinati, ca tot stati cateva strazi mai incolo la panda, dragi politisti locali?! 2.Ridicam, ridicam....daca-i musai cu placere, DAR...ce oferim in schimb?!Ceva locuri de parcare? Sau pe timp de extrasezon parcam in Mamaia (poate fi un raspuns din partea primariei)?! 3.S-au terminnat toate problemele si asta a ramas ultima nerezolvata? Cred ca mai degraba se gandea un pasaj suprateran (cam greu, cel care le-a facut in Mamaia e prin Madagascar) sau subteran in zona Doraly Mall (pe Sos. Mangaliei) daca tot ati avizat sens giratoriu cu dedicatie pentru Lidl, ca in ultima vreme acestea au aparut numai cu dedicatie. 4.Daca tot s-a reusit intr-un final un sens giratoriu pe Lapusneanu cu intrare pe Nicolae Iorga (forte bun mai ales pentru ambulante), pe cand unul si la Dacia (intrare din Lapusneanu pe Hasdeu)? Putem continua cu multe alte probleme care ar imbunatati aspectul si civilizatia din oras...dar am observat ca degeaba..."cainii latra...caravana trece", trendul este "facem bani din orice". Halal primar!!!