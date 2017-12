Atenţie la consumul de alcool!

Poliţia Transporturilor din Marea Britanie a publicat imagini cu un incident extrem de grav, petrecut într-o staţie de tren, cu scopul de a conştientiza cetăţenii asupra pericolelor la care se expun în perioada petrecerilor de Crăciun. O femeie aflată în mod evident sub influenţa alcoolului coboară din tren, după o noapte petrecută în oraş, apoi îşi pierde echilibrul şi se rostogoleşte sub vagon. Tragedia a fost evitată datorită celorlalţi pasageri, care au oprit trenul şi au scos femeia de sub roţile vagonului. Imaginile de la camera de supraveghere au fost postate pe Internet, la cererea femeii, astfel încât poliţia să poată să îi avertizeze pe ceilalţi de pericolele la care se expun dacă exagerează cu băutura la petrecerile de Crăciun.

În filmuleţ se vede cum tânăra coboară din tren la staţia Barnsley. La început, femeia pare să fie în regulă însă apoi încearcă că caute ceva în poşetă şi îşi pierde echilibrul. Aparent, este atât de beată încât nu reuşeşte să-şi oprească rostogolirea spre marginea peronului şi cade în golul dintre vagon şi platformă. După salvare, tânăra a fost dusă la spital cu tăieturi şi vânătăi. Operaţiunea de salvare a fost atât de rapidă încât trenurile au fost amânate doar cu 20 de minute.