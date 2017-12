Atenţie la cumpărarea alimentelor congelate!

Inspectorii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) solicită populaţiei să acorde o atenţie deosebită la achiziţionarea alimentelor. În primul rînd, trebuie verificat modul de prezentare a acestora (culoare, miros, aspectul ambalajelor), dar se impune şi o rigurozitate în ceea ce priveşte condiţiile de depozitare atît în magazinul de desfacere, cît şi la domiciliu. „Solicitaţi vînzătorului să vă arate eticheta produsului pentru a analiza compoziţia şi, mai ales, încadrarea în data durabilităţii minimale. Refuzaţi produsele pentru care aveţi îndoieli privind calitatea şi modul de informare prin etichetare şi pe cele care au data durabilităţii minimale modificată sau depăşită”, se precizează într-un comunicat al ANPC. De asemenea, este indicat ca, la cumpărarea produselor alimentare, consumatorii să solicite şi să păstreze bonul de casă pentru cazul în care sînt nemulţumiţi de calitatea acestora şi intenţionează să formuleze o reclamaţie. „Nu cumpăraţi alimente din locuri neautorizate! Comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiţiile optime de transport, depozitare şi comercializare şi nu vă poate elibera bon de casă cu care să justificaţi tranzacţia comercială şi riscaţi să achiziţionaţi un produs neconform sau chiar nesigur, care poate să vă afecteze sănătatea”, se menţionează în comunicat. În cazul produselor congelate (carne, îngheţată, peşte, legume etc.), ANPC recomandă consumatorilor să utilizeze ambalajele puse la dispoziţie de magazin, ambalaje care diminuează transferul termic şi păstrează o perioadă produsul sub forma congelată. Cetăţenii care sînt nemulţumiţi de calitatea produselor sau a serviciilor pot să sesizeze inspectorii ANPC la următoarele numere de telefon: Constanţa – 0241-550.555, Mamaia – 0241-831.933, Neptun – 0241-731.900, Costineşti – 0241-734.900, sau la telverde litoral (apel gratuit din reţeaua Romtelecom) 0800.800.367