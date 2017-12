ATENȚIE la oscilațiile de temperatură! Câteva sfaturi!

Oscilațiile de temperatură din această perioadă pot duce la creșterea numărului de îmbolnăviri specifice sezonului rece, atrag atenția medicii. Specialiștii recomandă, astfel, atenție mare în acest sens. Chiar dacă în weekend sunt anunțate temperaturi mai mari față de zilele trecute, maximele la Constanța ajungând chiar și la 8 grade C, comparativ cu zilele trecute când am avut maxime de -9 grade C, nu trebuie sub nicio formă să renunțăm la hainele groase. Infecțiile respiratorii (cu transmitere respiratorie, aeriană) sunt mai frecvente în sezonul rece, la variațiile frecvente și bruște de temperatură, ca urmare a conjugării unor factori favorizanți, explică master european în promovarea sănătății și educație pentru sănătate din cadrul Direcției de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța, dr. Loti Popescu, citată într-un comunicat. Vă prezentăm câteva sfaturi pentru prevenirea gripei, a infecțiilor respiratorii, în general. Astfel: trebuie să purtăm îmbrăcăminte și încălțăminte adecvate sezonului, să acoperim capul, mâinile, picioarele și zona gâtului; să bem ceaiuri călduțe din plante, să introducem în alimentație produsele stupului (mierea este interzisă la copiii de 0 - 1 an); să facem mișcare adecvată vârstei; să îmbogățim alimentația cu legume crude și fructe (5 porții/zi); să ne vaccinăm. ”În cazul în care ne-am îmbolnăvit, izolarea este cea mai bună soluție, alături de tratamentul prescris de medicul de familie (dacă nu sunt complicații: repaus, evitarea contactelor - pentru a preveni răspândirea bolii -, ceaiuri călduțe, simptomatice)”, spune dr. Popescu. Tot ea menționează că prin respectarea izolării se evită răspândirea bolii.