Atenţie la polei!

Având în vedere situaţia meteorologică din ultimele zile, angajaţii Regiei Autonome Judeţene de Drumuri şi Poduri (RAJDP) Constanţa au intervenit pe drumurile judeţene pentru a asigura condiţii normale în vederea desfăşurării traficului rutier. „La nivelul judeţului Constanţa, putem spune că nu avem probleme în ceea ce priveşte circulaţia pe drumurile judeţene. Joi noapte s-au înregistrat căderi de zăpadă în mai multe zone din judeţ, dar nu atât de mari încât să blocheze circulaţia. Cele mai mari probleme sunt cele legate de polei. Utilajele RAJDP au împrăştiat non stop material antiderapant pe toate drumurile judeţene, mai ales în zonele de pantă şi în curbe, unde există pericolul producerii de accidente. Au fost zone unde am intervenit şi cu utilaje dotate cu lamă, pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil. Odată cu lăsarea serii cresc condiţiile de formare a poleiului, motiv pentru care am decis să organizăm patrule pe toate drumurile judeţene şi, bineînţeles, să fie împrăştiat materialul antiderapant”, a declarat directorul RAJDP, Adrian Gâmbuţeanu. Eforturile angajaţilor RAJDP au fost apreciate de conducătorii auto, care au luat în serios şi avertismentul Regiei privind circulaţia. „În prezent se circulă bine pe drumurile judeţene. Îi rugăm încă o dată pe conducătorii auto să circule cu viteză redusă, pentru că există încă pericolul creării poleiului şi producerii de accidente. De asemenea, îi rugăm pe conducătorii auto să nu plece la drum neechipaţi corespunzător condiţiilor meteo”, a spus Gâmbuţeanu. Dacă pe drumurile judeţene se circulă în condiţii de iarnă, nu acelaşi lucru se poate spune despre drumurile naţionale acolo unde apariţia utilajelor de deszăpezire este, de cele mai multe ori, un eveniment...