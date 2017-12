Atenţie la repartizarea consumului de Gcal în asociaţii!

10:50:54 / 18 Februarie 2014

30%

30% este un procent mincinos, calculat empiric fara sa tina cont de legile fizicii. Ce se intimpla daca vecinul meu de dedesupt s-a decuplat pt. ca nu locuieste acolo iar cel de sub vecinul meu este decuplat pt. ca are o alta sursa de caldura. Eu beneficiez numai de caldura radiata de tevile ce trec prin apartamentul meu dar podeaua este rece. Vecinul de sub mine are podeaua calda si tevile calde. Este normal sa fie facturat cu 30% atit cel de sub mine cit si eu? Nu incercati sa mai tineti in viata RADET ca nu se mai poate. Treceti fratilor pe alte surse:gaz, panouri radiante, pompe de caldura. RADET trebuie sa moara.