Atenţie maximă la clauzele contractelor de muncă!

Este vară şi a început avalanşa de angajări pe litoral. Din păcate însă, din ce în ce mai mulţi oameni, disperaţi că nu au un job, cad în plasa patronilor care nu pierd nicio ocazie pentru a profita de ei. Şi cum „ce e-n mână, nu-i minciună”, fiecare posibil angajat trebuie să ştie că drepturile sale sunt înscrise în contractul de muncă. Dacă angajatorul refuză să-i încheie documentul, angajatului nu trebuie să îi fie teamă să raporteze munca la negru Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM). „Contractul de muncă trebuie semnat înainte de începerea activităţii, iar orice angajator este obligat să îi dea angajatului exemplarul în original după contractul de muncă”, a declarat purtătorul de cuvânt al ITM Constanţa, Florentina Vişan. Potrivit acesteia, oamenii nu trebuie să cadă în plasa angajatorilor care le promit un contract de muncă numai după încheierea perioadei de probă. „Să nu se lase amăgiţi de aceste promisiuni. Perioada de probă face parte din contract şi se plăteşte”, a subliniat Florentina Vişan. Cel mai important lucru este ca angajatul să citească atent contractul de muncă, înainte de a-l semna. „Sunt foarte multe persoane care vin să ne reclame angajatori care una au promis şi alta au scris în contract. Iar ei au semnat aşa, fără să citească. În momentul în care vin să reclame, este important ca, atunci când inspectorii noştri se deplasează la faţa locului, în control, să spună adevărul, nu ceea ce îi obligă patronul să declare”, a mai precizat purtătorul de cuvânt al ITM Constanţa.

AMENINŢARE Unul dintre cazurile care se află „pe agenda” ITM Constanţa este şi Cristian Pataki, de 35 ani, din Constanţa, care s-a prezentat la sediul redacţiei noastre şi ne-a povestit că a lucrat o lună ca bucătar la Casa Arad, din Satul de Vacanţă, fiind apoi concediat pentru că „a cerut prea multe”. Tânărul a declarat că, în perioada 7 mai - 6 iunie, a observat că patronii unităţii foloseau carne şi smântână expirate, ceea ce l-a deranjat foarte mult. „Le-am atras atenţia de câteva ori, am vorbit şi cu bucătarii despre neregulile pe care le-am văzut pentru că nu mi s-a părut normal să servesc mâncare stricată. În plus, nu m-am înţeles cu una dintre asociatele Casei Arad în privinţa programului de lucru. Practic, ea ar fi vrut să lucrez non-stop şi zilele libere să mi le iau la toamnă, când se termina sezonul estival. I-am spus acesteia toate nemulţumirile mele şi, după o lună în care am lucrat fără contract, mi s-a spus că nu voi fi angajat. Eu voiam să capăt experienţă ca să pot pleca pe navă de croazieră, nu aveam nevoie de bani”, a susţinut Pataki. Tânărul a făcut reclamaţii împotriva patronilor Casei Arad la Comisariatul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului, Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi la ITM. El susţine că, duminică seara, în timp ce se afla în cartierul Km 4-5, a trecut o maşină de culoare neagră pe lângă el, iar un bărbat a scos mâna pe geam şi i-a tras o palmă peste ceafă. „Am auzit apoi că mi-a spus să mă potolesc dacă nu vreau să mă transforme în carne de mici. Sunt sigur că ameninţarea a venit din partea celor de la Casa Arad şi mă aştept să păţesc orice”, a spus Pataki.

REPLICĂ LA ACUZAŢII Contactată telefonic, Olimpia Pătrăşcoiu, asociată la Casa Arad, ne-a declarat că tânărul nu a lucrat nicio zi la unitatea pe care o conduce. „La începutul acestei luni, Cristian Pataki a venit aici, a văzut bucătăria, a asistat la curăţenie, iar pe 6 iunie am vrut să semnăm contractul de angajare. El a venit însă cu prea multe pretenţii în privinţa programului, a pus condiţii şi atunci am decis să nu îl angajez. Mi-a făcut tot felul de reclamaţii, autorităţile au verificat şi au constatat că cele reclamate de Pataki nu se confirmă”, a afirmat Pătrăşcoiu. Ea a adăugat că nu are nicio legătură cu ameninţarea pe care tânărul susţine că a primit-o în urmă cu două seri. Reprezentanţii ITM spun însă că, deocamdată, Casa Arad nu a fost verificată de către ei, urmând ca inspecţia să aibă loc într-una din zilele viitoare.