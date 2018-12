ATENȚIE! Medicii AU CONFIRMAT noi cazuri de GRIPĂ! Vezi detalii!

Medicii au confirmat alte două cazuri de gripă în România, a anunțat Institutul Național de Sănătate Publică. De la începutul sezonului au fost confirmate 11 cazuri de gripă: 4 cazuri de gripă cu virus AH1; 2 cazuri gripă cu virus AH3; 4 cazuri gripă cu virus A nesubtipat; un caz gripă cu virus B.

La nivel național, numărul total de cazuri de infectii respiratorii acute (gripă clinică, infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii) a fost de 78.061, cu 29.8% mai mare comparativ cu cel înregistrat în aceeași săptămână a sezonului precedent (60.112) și cu 17.4% mai mic comparativ

cu cel din săptămâna anterioară (94.527). În săptămâna 26 noiembrie - 2 decembrie, s-au înregistrat, la nivel național, 123 de cazuri de gripă clinică (neconfirmată cu ajutorul probelor de laborator) comparativ cu 3 cazuri înregistrate în sătpămâna 48/2017. De asemenea, tot în perioada menționată au fost înregistrate 3 cazuri de Infecții Respiratorii Acute Severe (SARI), cu unul mai puțin față de săptămâna anterioară și față de aceeași perioadă a sezonului precedent.

NU A FOST COMUNICAT NICIUN DECES CONFIRMAT CU VIRUS GRIPAL!

Până la 2 decembrie 2018 au fost vaccinate antigripal 1.016.190 de persoane din grupele la risc, cu vaccin gratuit distribuit de Ministerul Sănătății.

SFATURI Medicii reamintesc populației recomandările pentru a evita îmbolnăvirile, atât gripă cât și alte afecțiuni respiratorii.

Astfel, despre gripă este bine să știm că se poate transmite ușor de la o persoană la alta: prin contactul direct cu picăturile de la o persoană infectată, împrăştiate prin tuse sau strănut; prin contactul indirect, atunci când picăturile sau secrețiile din nas sau gât se depun pe suprafețe sau pe mâini. De acolo, virusul poate fi transferat către alte persoane care apoi își ating zona nasului sau gurii.

Gripa sezonieră este cauzată de virusurile gripale umane care infectează căile respiratorii (nas, gât, bronhii și uneori plămâni). Cu toate că unele infecții pot fi foarte ușoare, persoanele bolnave de gripă au unele sau toate dintre următoarele simptome: febră, durere de gât, secreții nazale, tuse seacă, oboseală, durere de cap, dureri musculare.

Puteți recunoaște o viroză respiratorie alta decât gripa, atât după debutul mai lent al bolii (începe ușor cu usturimi în gât, nas înfundat, dureri de cap) cât și după evoluția mai ușoară a bolii. Aceste forme de viroze respiratorii (răceala) sunt cauzate de alte virusuri respiratorii (adenovirus, virus sincițial respirator, virusuri paragripale etc.).

Complicațiile gripei pot include pneumonie, infecții ale urechii, infecții ale sinusurilor, deshidratare și agravarea afecțiunilor medicale cronice existente, cum ar fi insuficiența cardiacă congestivă, astm sau diabet. La persoanele în vârstă, gripa poate provoca, uneori, și/sau agrava anumite afecțiuni preexistente ducând uneori chiar și la deces.

Cum să vă păstrați sănătatea dumneavoastră și a altora în această iarnă?

Vaccinați-vă înainte de a începe sezonul de gripă! Vaccinarea în fiecare toamnă reduce foarte mult riscul de îmbolnăvire. Eficacitatea vaccinului poate varia de la an la an, în funcție de tipurile de virusuri circulante în fiecare sezon. Vaccinul antigripal nu conține virusuri gripale vii. Acest lucru înseamnă că vaccinul nu poate provoca gripă sau alte infecții. Pentru a limita răspândirea gripei, dar și a altor viroze respiratorii este necesar să luați și următoarele măsuri preventive. Spălați-vă pe mâini cât mai des cu apă și săpun. Acoperiți-vă gura și nasul cu un șervețel atunci când strănutați, apoi acoperiți și aruncați șervețel folosit. Nu întrebuințați batiste, șervețele deja folosite. Virusul gripei, alte virusuri respiratorii pot supraviețui temporar în afara corpului, astfel încât vă puteți infecta atingând batiste și șervețele utilizate de alte persoane. Dacă nu aveți un șervețel disponibil: stranutați acoperindu-vă în totalitate nasul și gura cu brațul.

STAȚI ACASĂ CÂND SUNTEȚI BOLNAV!

Dacă vă simțiți mai rău, solicitați ajutor medical. Ce puteți face pentru a vă proteja împotriva gripei? Când trebuie să vă vaccinați împotriva gripei? Vaccinarea trebuie în mod ideal, efectuată în fiecare an începând de la mijlocul toamnei. În funcție de tipul de virus care circulă în fiecare an, sezonul de gripă în general durează din octombrie până în luna mai. De ce aveți nevoie de un vaccin gripal în fiecare an? Virusurile gripale sunt în continuă schimbare și nu este neobișnuit să apară în fiecare an noi virusurile gripale. Vaccinarea în fiecare an, este măsura de prevenire unică cea mai eficientă împotriva gripei sezoniere.

Evitați aglomerațiile și spațiile închise! Evitați contactul cu persoanele deja bolnave! Dacă vă simțiți mai rău, solicitați ajutor medical!