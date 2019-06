Atenție! Nu mai există ser antiviperin în spitalele din România!

În spitalele din România nu există fiole de ser antiviperin care să fie în termenul de valabilitate. Ultimul lot livrat unităţilor medicale a expirat în 31 mai, iar de atunci, deşi au fost trimise comenzi fără caacestea să fi fost onorate.

De aproape o lună, niciun spital din România nu are doze de ser antiviperin valabile. Ultimul lot care a fost distribuit către unităţile medicale a expirat în 31 mai, iar de atunci, deşi s-a făcut un necesar prin Direcţiile de Sănătate Publică şi au fost plasate comenzi către Unifarm, compania încă nu le-a livrat, deşi ar avea doze pe stoc, pentru că se aşteaptă autorizaţia de la Agenţia Naţională a Medicamentului.

Iaşi

La cea mai mare unitate de primiri urgenţe din Moldova nu există ser antiviperin. „Este făcută comandă la depozitul central şi nu e onorată de foarte mult timp, de câteva luni. Deci, în principiu nu avem. Dozele pe care le aveam au expirat la sfârşitul lunii mai", a declarat Ovidiu Popa, purtătorul de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon Iaşi.

Direcţia de Sănătate Publică Iaşi a solicitat un necesar unităţilor medicale din judeţ. Potrivt reprezentanţilor DSP, Spitalul Sfântul Spiridon a cerut 8 doze, Spitalul de Copii „Sfânta Maria” două fiole, iar Spitalul de neurochirurgie şi cel de nefrologie câte o doză. Necesarul a fost trimis mai departe Ministerului Sănătăţii.

Suceava

Nici la Spitalul Judeţean Suceava nu există fiole de ser. Purtătorul de cuvânt al unităţii medicale a declarat că s-a făcut comandă.

„Din lotul expirat mai avem, dar nu îl folosim dacă e expirat”, a spus Mircea Macovei, directorul medical al SJU Suceava.

Neamţ

La Spitalul Judeţean din Neamţ nu au ajuns fiole noi, însă managerul unităţii susţine că mai are trei pe care le poate folosi, chiar dacă termenul de valabilitate a fost depăşit.

„În momentul actual avem trei fiole, data de expirare 31 mai 2019. Mai pot fi folosite pentru că la forumul naţional de la Bucureşti, cu doamna ministru, ne-a informat că s-au verificat la Controlul Medicamentului, la societatea naţională şi au valabilitate încă două luni. O fiolă se află în UPU şi două sunt pe maşina de intervenţie”, a precizat Codrut Munteanu, managerul Spitalului Judeţean Neamţ.

Deşi admit că sunt acceptate unele marje, specialiştii în epidemiologie susţin însă că după atingerea termenului de valabilitate produsele nu ar mai trebui folosite.

„Există însă la preparatele medicamentoase şi chiar biologice, există câte o marjă în care fiecare producător stabileşte dacă mai poate fi folosit o lună sau două luni sau trei luni după expirarea termenului. În principiu, o dată termenul expirat, el nu trebuie folosit", a declarat prof. univ. dr. Doina Azoicăi, profesor de epidemiologie la Universitatea de Medicină şi Farmacie Iaşi.

Cât despre folosirea produselor după expirare, Doina Azoicăi susţine că „producătorul, dacă îşi asumă această responsabilitate şi spune <da, puteţi să îl folosiţi încă două luni după termenul de valabilitate>, înseamnă că el a evaluat şi are dovezile că nu poate să facă rău, că nu poate să genereze o reacţie post-administrare".

Vaslui

Deşi nu a avut niciodată cazuri în care să fie nevoie de folosirea serului antiviperin, coordonatorul Unităţii de Primiri Urgenţe de la Spitalul Judeţean Vaslui, Carmena Piseru, susţine că a trimis un necesar către DSP: „Noi nu avem deocamdată. S-a trimis către DSP necesar, dar nu am primit deocamdată. Noi, în zonă, nu am avut niciodată până acum şerpi veninoşi, aşa că nu putem să comandăm cantităţi uriaşe care să rămână, să expire. Am dat necesarul şi aşteptăm".

Bacău

Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Bacău este de grad II, ceea ce înseamnă că nu este obligată să deţină acest ser. Chiar şi aşa, au existat şi aici fiole de ser antiviperin, care acum au expirat.

„În 30 mai au expirat toate. Nu avem acum. Noi, ca unitate de primiri urgenţe de gradul II, nu suntem obligaţi să avem, e opţional. E vreo 2.300 de euro o doză şi expiră foarte repede. Cei care sunt obligaţi să aibă sunt cei din unităţile de primiri urgenţe de gradul I", a spus Mirela Romaneţ, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Bacău.

Brăila

În aceeaşi situaţie este şi Spitalul Judeţean din Brăila.

„Noi nu avem o cazuistică remarcabilă în sensul ăsta, foarte rar se întâmplă să avem, dar pentru că e medicament de urgenţă trebuie să îl avem. Suntem unitate de gradul II. Preţul este uriaş, mi-au spus (n.r. cei de la Unifarm) că e între 2.000 şi 2.500 de euro flaconul, nici ei nu ştiau preţul exact. 2.300 de euro înseamnă bugetul de la UPU pe trei luni", a declarat Alina Neacşu, directorul medical al Spitalului Judeţean Brăila.

Baia Mare

Nu sunt fiole de ser antiviperin nici la Spitalul din Baia Mare, dar medicii spun că dacă apar probleme vor împrumuta de la spitalele care au.

„Avem probleme cu serul antiviperin, nu avem nimic pe stoc. Am făcut comenzi, aşteptăm să ne intre. Dacă apar probleme, mai împrumutăm de la unităţile medicale care au”, a spus Vasile Pop, directorul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Constantin Opriş” Baia Mare.

Sibiu

Conducerea Spitalului de Urgenţă Sibiu se bazează tot pe sprijinul colegilor din alte judeţe, în cazul în care vor avea nevoie de ser antiviperin.

„În cazul în care se întâmplă ceva, noi am luat legătura cu Braşovul care are nişte doze valabile şi sperăm să nu aibă şi ei probleme şi să ne dea”, a delarat Cornel Benchea, managerul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.

Acesta a mai declarat că fiolele de ser antiviperin există în depozitele Unifarm, dar că nu a fost eliberată încă o autorizaţie de punere pe piaţă de către Agenţia Naţională a Medicamentului.

Cluj

Reprezentanţii Spitalului Judeţean Cluj susţin că „nu toate muşcăturile de şarpe necesită administrarea serului antiviperin, ci doar formele severe".

„Lotul existent la nivel naţional a expirat la 31.05.2019. Unitatea de Primire a Urgenţelor din cadrul spitalului a sesizat DSP Cluj şi MS în luna mai şi a pus în aplicare instrucţiunile de lucru. În UPU Cluj există instrucţiune de lucru cu tratament complementar pentru terapia de urgenţă a muşcăturii de şarpe", se arată într-un comunicat remis de către reprezentanţii Spitalului Judeţean Cluj corespondentului MEDIAFAX.

Alba

Singurii care au primit o promisiune sigură legată de livrarea unor fiole de ser sunt cei de la Spitalul Judeţean de Urgenţe Alba Iulia.

„Noi am făcut comandă şi serul va ajunge, marţi, la spital. Compania Unifarm ne-a dat asigurări că luni se va obţine autorizaţia de la Agenţia Naţională a Medicamentului, iar de marţi serul va fi distribuit. Noi am comandat două fiole şi mai avem 3 cu termenul de valabilitate expirat în 31 mai, pe care le vom casa în momentul în care ni se reînnoieşte stocul”, a precizat Diana Mârza, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţe Alba Iulia.

Covasna

Fiole cu ser expirat sunt şi la Spitalul din Covasna, însă managerul de aici susţine că pot fi folosite încă şase luni.

„Avem cinci doze de ser antiviperin, care sunt expirate din 31 mai. Dar aici este o precizare, că aceste vaccinuri se pot folosi încă 6 luni de zile în siguranţă, dacă sunt depozitate conform normelor şi în mod corespunzător, iar după 6 luni, dacă nu se observă o schimbare de culoare, se pot administra pe bază de declaraţie proprie a pacientului. Noi am făcut comandă în urmă cu o lună şi ceva, pentru refacerea stocului, dar vaccinurile nu au încă autorizaţie de punere pe piaţă”, a declarat Robert Andras-Nagy, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna.

Hunedoara

Directorul medical al Spitalului din Hunedoara susţine că va cere aprobare de la Comisia Medicamentului pentru a putea folosi dozele expirate la sfârşitul lunii mai, în caz de nevoie.

„Avem un stoc, cu valabilitate undeva la limită şi încercăm să primim o prelungire, dacă se poate, până vine altceva. Comenzile s-au făcut, dar până acum nu au fost onorate. Au mai fost astfel de situaţii, dar la noi în spital, în principiu, a fost tot timpul un stoc minim şi, din fericire, cred că doar de vreo două ori a trebuit folosit. Pentru stocul pe care îl avem vom cere aprobare de la Comisia Medicamentului de pe lângă Ministerul Sănătăţii. Sper să se rezolve de la nivel central problema, să se aducă din altă ţară, să existe măcar undeva, la nivel de judeţ, un stoc minim care să poată fi accesat în caz de urgenţă”, a spus dr. Gavril Bende Barna, directorul medical al Spitalului Municipal Hunedoara.

Mureş

Nici la Spitalului Clinic Judeţean Târgu Mureş nu există fiole de ser antiviperin, iar reprezentanţii unităţii medicale aşteaptă ca problema să fie rezolvată la Bucureşti.

„Nu avem nicio fiolă de ser antiviperin. Este o problemă la nivel naţional. Acesta este adus prin Compania Naţională Unifarm, s-a comandat, dar comanda aceasta este egală cu zero, dacă nu s-a onorat”, a declarat Mariana Moldovan, purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Judeţean Târgu Mureş.

Recent, un copil de 10 ani a fost muşcat de o viperă în localitatea Râu Sadului, din judeţul Sibiu, iar din cauza lipsei serului antiviperin, acesta a primit antidotul la trei ore după momentul în care părinţii l-au dus la Pediatrie. „Singura doză a fost la Alba Iulia”, a spus reprezentantul Spitalului.

„Copilul s-a prezentat la noi la spital cu muşcătură de viperă. Colegii mei au sunat peste tot în judeţele apropiate, însă doar la Alba Iulia a fost găsită o doză, care i-a fost administrată copilului şi a fost salvat. Băieţelul se poate considera norocos, am înţeles că lipseşte acest ser cam de peste tot”, spunea purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu, Ioana Mătăcuţă.