Atenție pe cine luați în mașină! Soț și soție, înjunghiați de doi autostopiști

16:44:21 / 26 Noiembrie 2017

Solutie simpla

Solutia simpla este sa nu luati! In zilele noastre, exista multe microbuze si autobuze, pe aproape toate traseele posibile. Ca pieton, este suficient sa cauti si sa te incadrezi intr-un interval orar. Nu as lua in masina nici pe Angelia Jolie, chiar daca este adorabila! Este un risc enorm astazi sa iei autostopisti.