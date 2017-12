Atenție, s-au schimbat regulile înmormântării! Puteți lua amenzi uriaşe!

03:15:04 / 27 Septembrie 2017

opinie

Si in satele care nu au nici biserica cum aplicați legea. Cum puteți printr-o lege să schimbați o taditie . Biserica a randuit ca noi, cei vii, sa-i pomenim pe cei morti in anumite zile, socotite din clipa mortii, zile a caror insemnatate este urmatoarea: - la trei zile (ziua ingroparii), jertfa este adusa in numele lui Dumnezeu Unul in Fiinta dar Intrei in Persoane: Tatal, Fiul si Sfantul Duh.