Atenţie, se opreşte curentul electric!

13:09:44 / 18 Februarie 2014

S.C. FLASH.S.R.L ILUMINAT PUBLIC

DIN DATA DE 15 NOIEMBRIE 2013 CURENTUL ESTE OPRIT LA ILUMINATUL PUBLIC DIN PARCAREA DIN SPATELE CASEI DE CULTURA [ MAGAZIN PIESE AUTO] IN ZONA BLOCURILOR L118B1,B2,B3,B4,LA DISPECERATUL FIRMEI NI SE SPUNE MAINE, SE VA REMEDIA ,POATE MAINE IN 01-01-2015!CA DE, IN ROMANIA ESTE TOTUL POSIBIL,ACEASTA FIRMA NESERIOASA LUCREAZA PENTRU PRIMARIA CONSTANTA,DECI CA LA NOI LA NIMENI!