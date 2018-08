Atenție! Se ridică mașini din Constanța! Vezi dacă ești afectat!

După ce că, în timpul verii, nu mai ai loc să arunci un ac din cauza numărului mare de turiști care vin cu mașinile în vacanță, multe locuri de parcare sunt ocupate de rable pe care nu le mai vrea nimeni. E drept că poate există proprietari atașați de mașinile lor care nu se îndură să le ducă la casare și le lasă de izbeliște să ruginească în parcări. Din păcate, aceste grămezi de fier vechi provoacă disconfort șoferilor care caută disperați un loc de parcare. Poliția Locală a demarat o nouă acțiune de ridicare a mașinilor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public.

CAMPANIE DE RIDICARE A RABLELOR

Poliția Locală a demarat o nouă acțiune de ridicare a mașinilor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public. „Având în vedere atribuțiile specifice prevăzute de Legea nr. 155/2010, coroborată cu Legea nr. 421/2002, polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației pe drumurile publice din cadrul Direcției Generale Poliția Locală Constanța au început astăzi (9 august - n. r.) o campanie de ridicare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța. A fost ridicată o mașină declarată abandonată de pe strada Revoluției și va fi depozitată într-un loc special amenajat de către administratorul drumului, urmând ca astăzi și în cursul celorlate zile să mai fie ridicate încă 16 din 17 autovehicule, câte sunt prevăzute în dispoziția emisă de către autoritatea publică locală. 11 dintre vehicule au proprietar, iar oamenii au fost înștiințați să le ridice de pe domeniul public, însă nu s-au conformat așa că mașinile vor fi duse într-un spațiu special amenajat, iar cei care vor să le recupereze trebuie să plătească o amendă de până la 2.000 de lei. Această activitate are ca misiune specifică eliberarea domeniului public ocupat în mod nelegal, asigurarea fluenței și siguranței rutiere în municipiul Constanța, dar și menținerea curățeniei în unele zone în care aceste autovehicule sunt adevărate focare de infecție, fiind adăpost pentru persoanele fără casă sau adevărate ghene de gunoi. Acțiuni similare se vor derula și în perioada următoare, deoarece lucrătorii instituției au demarat procedura de stabilire a situației legale pentru alte autovehicule pentru care există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate”, se arată într-un comunicat al Poliției Locale Constanța.

ÎN CE CONDIȚII SE RIDICĂ AUTOVEHICULELE

Nu toate mașinile lăsate pe domeniul public pot fi ridicate de Poliția Locală. De exemplu, autoritățile nu pot lua autoturismele care staționează temporar în loc nepermis. Pentru ca polițiștii locali să intervină, trebuie ca autoturismele respective să fi staționat într-un singur loc mai mult de un an și să prezinte indicii clare că nu mai pot fi folosite (geamuri sparte, anvelope desumflate, caroserie avariată). Poliția Locală poate acționa abia după ce trimite o somație către proprietar în care îl înștiințează să-și mute autoturismul de pe domeniul public. Legea prevede și o serie de excepții. De exemplu, nu pot fi ridicate mașinile staționate mai mult de un an pe un loc de parcare pentru care proprietarul a plătit taxele la zi. În plus, autoritățile nu pot lua un automobil care a fost mutat de pe un domeniu public pe altul, pentru că se consideră că mașina nu a ocupat același loc timp de un an. Conform legii, mașinile ridicate de polițiști pot fi recuperate de proprietari în maximum 5 zile de la momentul ridicării și după achitarea unei amenzi de 2.000 de lei, la care se adăugă 504 lei, însemnând cheltuieli de ridicare, transport și depozitare vehicule abandonate. Dacă autoturismul nu este revendicat, ajunge la fier vechi.