Atenţie, şoferi absolvenţi de liceu!

15:11:14 / 30 Mai 2014

m-am speriat

M-am speriat pt. o clipa si totodata am sperat citind titlul;initial am crezut vor obtine permise doar absolventii de liceu,cu sau fara bac, nu conteaza.Dialogam cu un sofer de taxi in Lisabona si m-a intrebat cata scoala trebuie sa ai ca sa obtii permisul;initial nu am inteles dar apoi am aflat ca in Portugalia pt a detine permis de conducere trebuie sa ai minim 9 ani de scoala.Haida de,mi-am zis,asta rade de mine;pai la noi vericule ,sunt care nu stiu sa citeasca dar sa mai si faca 9 ani de scoala; ca si d-aia mor sau omoara ca tembelii pe sosele,fiindca nu pot anticipa sau constientiza un pericol potential.M-am desumflat apoi,cand am vazut ca era vorba de niste pustisme.Si cand se manifesta supotrerii in acelasi mod spontan dupa cate o victorie sportiva ,ce ar trebui sa faca politia?ca si in cazul liceenilor nimic,dar sa le dea permisul doar celor care chiar merita.