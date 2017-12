Atenție, șoferi! Circulație îngreunată din cauza ceții pe autostrăzile din țară

Circulaţia este îngreunată, duminică dimineaţă, pe autostrăzile A1, A2, A3 şi pe mai multe drumuri naţionale din sudul ţării, din cauza ceţii care reduce vizibilitatea sub 200 de metri şi, în unele zone, sub 50 de metri. Şapte judeţe din sudul ţării sunt sub avertizare cod galben de ceaţă, transmite news.ro.

Potrivit Centrului Infotrafic din Poliţia Română, pe autostrada A2, pe tronsonul Lehliu-Gară – Medgidia, între kilometrii 65 şi 193, vizibilitatea este, în unele zone, sub 100 de metri.

Pe autostrada A3 Bucureşti - Ploieşti, între kilometrii 14 şi 31, ceaţa reduce vizibilitatea sub 100 de metri.

Pe autostrada A1 Bucureşti – Piteşti, vizibilitatea este sub 200 de metri din cauza ceţii.

În judeţul Giurgiu, vizibilitatea scade sub 50 de metri pe DN6 Mihălieşti - Alexandria, pe DN61, în zona Bolintin, iar pe DN5 Bucureşti - Giurgiu este cuprinsă între 50 şi 100 de metri în afara localităţilor.

În condiţii de ceaţă se circulă şi pe DN2 Focşani - Bacău, în judeţul Vrancea, pe DN51 Alexandria - Zimnicea, în judeţul Teleorman, dar şi pe DN7 Piteşti - Râmnicu-Vâlcea, în judeţul Argeş.

Judeţele Ilfov, Teleorman, Argeş, Dâmboviţa, Giurgiu şi Călăraşi sunt sub avertizare cod galben de ceaţă până la ora 09.00, potrivit unei atenţionării nowcasting transmise de Administraţia Naţională de Meteorologie,

O avertizare cod galben de ceaţă a fost emisă şi pentru judeţul Ialomiţa, fiind valabilă până la ora 10.00.