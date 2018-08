Atenție, șoferi! Schimbări importante și... NEANUNȚATE în trafic!

În ultima vreme, Constanța pare un fel de cutiuță cu surprize pentru șoferi. Când te aștepți mai puțin, apare o schimbare în trafic. Ba un sens giratoriu, ba un semn de circulație care dă totul peste cap, ba o reprogramare a semafoarelor, mereu apare ceva nou care îi cam zăpăcește pe conducătorii auto. Mai grav este că asemenea schimbări intervin fix în plină vară, când Constanța este pur și simplu sufocată de turiști, traficul devine imposibil, iar despre transportul în comun nici nu mai are rost să menționăm. De pildă, recent, au intervenit modificări la anumite intersecții din Constanța, care nu fac decât să îi deruteze pe șoferi. Asta pentru că sunt neanuțate, iar conducătorii auto află abia când ajung în zonă sau chiar când, fără să vrea, comit o infracțiune. Un cititor ne-a semnalat la redacție faptul că, la intersecția străzii Theodor Burada cu bulevardul 1 Mai, în zona Gării, nu mai există lumina verde intermitent care oferă posibilitatea șoferilor să vireze la dreapta chiar și atunci când este roșu la semafor. Aeeași regulă se aplică, mai nou, și în cazul intersecției de la Capitol, dintre strada Mircea cel Bătrân și bulevardul Mamaia. „Un polițist aflat în zonă mi-a spus că, dacă fac la dreapta când e roșu la semafor, îmi ia permisul. Eu nu am știut de această schimbare, ba chiar am crezut că nu mai funcționează semaforul respectiv, pentru că nu ar fi prima dată când se întâmplă acest lucru”, ne-a spus cititorul care a semnalat problema.

POATE CĂ MĂSURILE OR FI BUNE, PĂCAT CĂ NU SUNT ANUNȚATE

Astfel de măsuri or avea o utilitate și poate că respectiva comisie de circulație care se ocupă de reglementările din traficul constănțean are intenții bune ce implică fluidizarea traficului și reducerea numărului de accidente. Însă, nu putem să trecem cu vederea un aspect mai puțin plăcut. Poate că aceste schimbări radicale în trafic (reprogramarea semafoarelor, schimbarea regulilor de circulație în anumite zone, resistematizări etc.) ar trebui să fie anunțate din timp. Nu de alta, dar este foarte derutant pentru șoferii care circulă frecvent în zonele în care au loc schimbări. De altfel, nu este pentru prima dată când se iau asemenea decizii fără știrea șoferilor. Amintim că, la sfârșitului anului 2016, chiar a izbucnit un scandal în rândul șoferilor care erau deosebit de nemulțumiți de schimbarea temporizării semafoarelor de la Delfinariu. Cu siguranță că, dacă schimbările ar fi fost anunțate înainte să aibă loc, poate spiritele ar fi fost mai calme. Însă nu ar trebui să ne mire, câtă vreme de informarea locuitorilor ar trebui să se ocupe Primăria Constanța, care nu prea a excelat la capitolul informarea constantă a locuitorilor cu privire la schimbările din oraș.