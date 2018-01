Atenție, temperaturi oscilante în următoarele 3 zile, la Constanța!

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile, la Constanța, temperaturi care oscilează de la o zi la alta. Astfel, pentru miercuri, 17 ianuarie, sunt anunțate ploi și temperaturi maxime care vor urca până la 10 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -1 și 2 grade C. Joi, 18 ianuarie, vremea schimbă foaia; sunt anunțate ninsori, iar temperaturile maxime vor scădea până la 6 grade C; temperaturile minime se vor încadra în intervalul - 5 și - 2 grade C. Vineri, 19 ianuarie, iar se încălzește puțin; maximele vor fi între 6 și 9 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul -2 și 3 grade C. În această zi nu mai sunt anunțate precipitații, ba chiar vom vedea și razele soarelui printre nori. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.