Atenție! Ultima zi în care poți cere abonament gratuit de la RATC!

07:53:48 / 20 Noiembrie 2018

RATC si gratuitatile date de primarie

Nu stiu daca aceasta lunga lista de beneficiari de calatorie gratuita pe RATC(alte categorii au doar reduceri) se justifica in asemenea masura. Probabil ca s-a facut u studiu inainte de a se decide in acest sens. Dar aceasta gratuitate la acelasi ritm de circulatie face ca,in general,autobuzele sa fie destul de aglomerate.Inghesuiala cand se urca sau coboara,pe intervalul autobuzului,la compostarea biletelor etc. Autobuzele sunt pline de oameni batrani care,daca nu prin un loc pe scaune,in ingramaditi unul in altul,ajungandu-se la suportarea unui adevarat calvar daca mai au si ceva bagaje. Cei care decid aces puhoi de gratuitati sa se urce intr-unul din auutobuze si atunci sunt sigur ca va mai taia din ele sau cel putin nu se vor mai gandi la alte cazuri noi de gratuitati. Vorba aceia:cand ai putine oase si multi caini fie mai faci rost de oase fie mai alungi din caini,nu-i lasi sa se bata intre ei