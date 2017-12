Atenție unde parcați! De sâmbătă vi se poate ridica mașina

20:50:35 / 21 Ianuarie 2017

Pentru Julien-comentariu 1

Ați observat pe B-dul A. Vlaicu (dinspre Ciresica_Tic Tac) ce multe parcări AUTO au fost făcute (?,?)pana la Penny Market,,!!_In Oras NAVODARI sunt multe parcări de multi ani. !!_Deci,,,, se poate aprecia ca in tot municipiul CONSTANTA trebuie început asa ceva din februarie 2017 !!_Si încă ceva f. Important !!!!!!!!!::_Ca ASIGURAREA AUTO sa fie obligatorie,, -trebuie ca::R. C. A. si CASCO sa se ofere pe perioade::7 zile,, 1 Luna,, 6 Luni,,, 12 Luni. !!__Sefii Companiilor de Asigurari Auto,,,strang total mai multi bani individual acasa,!! _Dar Cam Cati Pe An ??(trebuie calculat !!)__Taxele 1 suta si ceva desfintate din Luna Februarie 2017,,,, ce calcul total au ??__Daca nu ai accident pe toata durata politei R. C. A. sau CASCO unde se duc banii dati??