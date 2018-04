ATENȚIE, vouchere de vacanţă! Când poţi intra în posesia banilor

21:57:08 / 23 Aprilie 2018

1450 lei - banii pentru tampoanele amantei unui parlamentar , intr-o luna de zile!!!

Sa se stearga cu ele la CU.R, PUSCARIASUL ZDRAGNEA !!! Cu 1450 de lei poti sta maxim 3 zile la un hotel de 2 stele din ETERNA SI " FASCINANTA " romanie !!! Am inclus in calcul transportul la " obiectivul" turistic si mancarea !!! PRAF in ochii FRAIERILOR de romani !!! In 2015 VICTOR PONTA a vrut sa dea aceste vouchere in valoare de 7.000 de lei pentru fiecare bugetar !!! De 5 ori mai mult decat le da PUSCARIASUL DRACnea !!! D-ar n-a mai apucat ! Cu o zi inainte sa inceapa tiparirea voucherelor, a fost ATENTATUL din COLECTIV si PONTA a fost scos din istorie !!!