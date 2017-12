Aterizarea navetei Atlantis, amînată din cauza condiţiilor meteo

NASA a anulat aterizarea navetei Atlantis, prevăzută pentru vineri, din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile din zona Centrului Spaţial Kennedy din Cape Canaveral, reprogramînd această manevră pentru ziua de astăzi, cel mai devreme la ora 13:16 GMT. Două ferestre de aterizare, prevăzute la orele 14:00 GMT, respectiv 15:39 GMT, au fost succesiv închise, deoarece pista de aterizare a Centrului Spaţial Kennedy era umedă, cerul de deasupra Floridei fiind înnorat. Pentru moment, NASA nu intenţionează să redirecţioneze naveta Atlantis către baza spaţială Edwards din California. O procedură complicată şi costisitoare ar obliga NASA să readucă, ulterior, naveta Atlantis la Cape Canaveral, pe spatele unui avion Boeing 747. Experţii americani spun că aterizarea navetei va depinde de prognoza meteo pentru zilele de sîmbătă şi duminică.

Naveta Atlantis, lansată pe 11 mai, cu şapte astronauţi la bord, pentru o misiune de revizie şi modernizare a telescopului spaţial Hubble, are suficiente rezerve de combustibil, hrană şi oxigen pentru a pluti pe orbită pînă luni, 25 mai. Misiunea de 11 zile a navetei Atlantis a avut ca scop prelungirea cu încă cinci ani a duratei de funcţionare a telescopului spaţial, pînă la lansarea succesorului său, telescopul James Webb. După 19 ani de funcţionare, în timpul cărora a transmis milioane de date şi peste 750.000 de imagini spectaculoase ale profunzimilor Universului, telescopul Hubble începuse să dea semne de oboseală. Sîmbăta trecută, astronauţii americani au instalat cu succes un nou aparat la bordul telescopului Hubble, denumit Cosmic Origins Spectograph (COS), conceput pentru a studia structura Universului şi pentru a înţelege mai bine modul de formare a galaxiilor. În cursul zilei de duminică, alţi doi astronauţi, Mike Massimino şi Michael Good, au reuşit cea mai delicată dintre operaţiunile misiunii: repararea spectografului telescopului (STIS - Space Telescope Imaging Spectrograph). Spectograful a fost instalat în 1997, dar era inactiv din 2004, din cauza unui scurtcircuit electric. Acest aparat ultraperformant are sarcina de a studia lumina astrelor pentru a determina temperatura, viteza de rotaţie şi chiar compoziţia chimică a acestora. Astronauţii americani au reuşit, totodată, să repare camera video principală a telescopului (ACS - Advanced Camera for Survey), instalată în timpul precedentei misiuni de întreţinere a telescopului din 2002 şi care a suferit numeroase avarii în ultimii ani, capacităţile ei de observare fiind serios afectate. În timpul ultimei ieşiri pe orbită, doi astronauţi americani au instalat un nou sistem de ghidare (FGS - Fine Guidance System) şi plăcuţe de oţel inoxidabil pentru a proteja exteriorul telescopului de radiaţiile solare. Alte intervenţii majore au constat în instalarea unor noi baterii, a unei camere cu cîmp larg de focalizare şi a unui nou computer, precum şi în înlocuirea giroscoapelor, piese cheie pentru menţinerea stabilităţii telescopului Hubble în momentul în care realizează diverse fotografii. Telescopul Hubble este rezultatul colaborării dintre Agenţia Spaţială Americană (NASA) şi Agenţia Spaţială Europeană (ESA) şi a schimbat complet viziunea asupra astronomiei mondiale.

După această misiune, alte opt zboruri sînt programate pînă pe 30 septembrie 2010 - data prevăzută pentru retragerea din circulaţie a celor trei navete americane - pentru finalizarea asamblării Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS). ISS este un proiect spaţial în valoare de 100 de miliarde de dolari, la realizarea căruia au participat 16 ţări.