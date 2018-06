Aţi primit vouchere de vacanță? S-ar putea să dispară

Peste 1 milion de vouchere de vacanță au fost emise pe hârtie și pe suport electronic între ianuarie și aprilie 2018, cu o valoare de 12,5 milioane de euro, suma fiind de trei ori mai mare față de cea din perioada similară a anului trecut și de aproape nouă ori mai mare față de primele patru luni din 2016, conform informațiilor Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT).

Creșterea a fost impulsionată de acordarea voucherelor de vacanță și angajaților din sistemul public, începând din toamna trecută, în cuantum de 1.450 de lei de persoană. Suma de 12,5 milioane de euro va intra în industria turistică, prin vacanțe cumpărate cu vouchere, într-un an din momentul emiterii lor.

În aceeași perioadă din an, au fost emise pe suport electronic 4.688 de vouchere de vacanță, în valoare de 2,3 milioane de lei (aproximativ 514.000 euro). În primele patru luni din 2017 au fost emise 418.000 vouchere de vacanță, în valoare de 17,5 milioane de lei (3,83 milioane de euro). Cu un an în urmă au fost emise 174.000 de vouchere de vacanță în valoare de 6,4 milioane de lei (1,42 milioane de euro). “După cum putem observa, s-a înregistrat o creștere semnificativă a valorii voucherelor de vacanță, iar banii respectivi se vor reflecta în veniturile care vor contribui la sustinerea turismului românesc. Acordarea voucherelor de vacanță angajaților din sistemul public este o măsură binevenită, care ar trebui pusă în aplicare pe termen lung pentru impulsionarea turismului intern. Însă, din nefericire, Guvernul a decis să acorde aceste vouchere bugetarilor doar până la 1 decembrie 2018”, susține Nicolae Demetriade, președintele ANAT.

După 1 decembrie, în locul voucherelor de vacanță pe hârtie sau electronice, bugetarii vor primi o indemnizație, potrivit articolului 26 din Legea Salarizarii personalului plătit din fonduri publice. “În prezent se discută dacă voucherele de vacanță să fie incluse în salariu sau să se plătească separat. În oricare variantă, banii pe care angajații din sistemul public îi primesc nu mai pot fi urmăriți dacă se cheltuiesc pe vacanțe în România sau în străinătate, ori pentru cumpărarea unor bunuri și nu o să mai știm dacă susțin sau nu dezvoltarea turismului românesc”, precizează președintele ANAT.

Voucherele de vacanţă au fost introduse pe piaţa din România în 2009, dar acordarea lor a fost oprită în sistemul public după un an, din cauza crizei economice, şi de atunci a fost restricţionată an de an prin act normativ. Legea a fost promovată pentru protejarea stării de sănătate a angajaţilor şi prevede impozite reduse în cazul angajatorilor care oferă bonurile valorice salariaţilor lor. Un alt scop al legii este creşterea turismului intern, ultima variantă a actului normativ, aprobată în 2015, prevede înlocuirea primelor de vacanţă cu care puteau fi cumpărate sejururi externe şi erau taxate similar salariului pentru angajator, cu voucherele de vacanţă.