Aţi uitat de tragedia românului luat ostatic de Al Qaida în Mali? Ce şanse are?

23:30:59 / 02 Iulie 2017

Pentru Radu Tudor

Raducule, eu te stimez si te apreciez foarte mult, dar hai sa laurim cateva probleme. Ghergut a plecat acolo pentru o slujba pt. ca in tara nu sunt joburi fata pile si relatii. Deci, e roman 100 % ! Firma care l-a angajat are un contract ferm, dar, nu si plata rascumpararilor teroriste. Daca era un american, America trimitea un grup de comando si ce iesea iesea, dar nu-l abandona sub nicio forma. O celeula de riza guvernamentala romaneasca este frectie la picor de lemn, si ce asteapta ? Sa fie executat ? Nu-i o solutie ! Avem bani suficenti la Bugetul de Stat, dar nu avem dorinta ! Vrem si noi oare inca un erou mort la datorie ? Este si el totusi un om, un roman, chiar daca lucrsa la o firma straina. Suntem capabili sa adunam bani pentru opera lui Brancusi, " Cumintenia Pamantului, si nu putem demara un teledon ? Poate ca romanii au dona mai multi bani pentru recuperarea unui om din ghiarele hienelor teroriste. Incecati un teledon prin Antena 3, dar numai dupa negocierile cu celula terorista, sa stim exact suma pentru viata lui Ghergut. Nu ne incalzeste un erou mort, dorim un erou viu, sa aratam lumii intregi ca ne pasa, ca suntem un popor inteligent. Nu incurajez recuperarea umana prin sumele fabuloase cerute de teroristi, dar, hai sa incercam sa-i dalvam viata. A trecut mult timp si rabdarea are si ea o anumita rabdare, ei, teoriristii sunt fanatici si trec de la vorbe la fspte daca revendicarile lor financiare nu sunt indeplinite. Hai sa incercsm sa-l salvam noi romanii prin teledon, daca domnul Presedinte Iohannis nu poate sa-l salveze. Ca Presedinte e mai greu sa oferi bani teroristilor, aproape imposibil, asa-i regula, nu negociem cu teroristii, corect !