Atît de aproape...

După coşmarul trăit sîmbătă, cu Franţa, am visat frumos la Osijek 45 de minute, în partida cu Ungaria… Am fost puţini români, dar am visat frumos. Şi, din nou, destinul (oare tot el?) ne-a jucat o festă. Ne-a făcut în ciudă. Greu de explicat de ce! Poate ne-am făcut-o cu mîna noastră. În zece minute totul s-a năruit… s-a întors pe dos! Şi apare obsesivul “de ce”! Explicaţiile sînt diverse, grele, dar nu îndepartează deloc gustul amar şi deziluzionant… i-am avut în mînă pe unguri… dar ne-au scăpat! Păcat!

“Au fost zece minute de nebunie: mingi scăpate, faulturi în atac, ratări. Jucătorii şi banca şi-au pierdut luciditatea! Ne-a lipsit experienţa! A contat şi experienţa adversarilor, a contat şi atmosfera… parcă am jucat la Budapesta!”, a spus, la final, selecţionerul Aihan Omer, care mai are însă o speranţă - “Sper să cîştigăm următoarele trei meciuri şi să ne calificăm!” “Am încercat să-i batem, dar am greşit nepermis! Asta a fost istoria. Sper însă să ne calificăm”, a declarat căpitanul Sandu Iacob, deloc în formă în primele două meciuri de la Mondiale. “Am dispărut din joc zece minute, nu ştiu de ce. Poate că ne-am văzut prea devreme cîştigători. Deşi toţi avem experienţă în cupele europene. Nu ni s-a spus să temporizăm, să tragem de timp cînd eram în avantaj, dar dintr-o dată nu ne-a mai ieşit nimic. Ne-au mai rămas înca şanse. Sper că fac parte dintr-o echipă de bărbaţi. Ne vom aduna şi ne vom reveni în meciurile care urmează”, a completat şi constănţeanul Stavrositu. Ceilalţi jucători au părăsit “City Garden” din Osijek cu capul plecat… Unii pe nedrept, alţii… “Mă abţin să dau în jucători. M-au dezamăgit. Sper însă că vor avea bun simţ şi se vor califica”, a precizat vicepreşedintele FRH, Petru Paleu, nemulţumit însă şi de “iadul” creat de cei 2.500 de suporteri unguri prezenţi la Osijek: “E Campionat Mondial şi prea puţină lume în România ştie asta. A fost doar un pîlc de români în sală. Să le stea fotbalul în gît românilor”.

Printre suporterii României (nu mai mulţi de o sută) în meciul cu Ungaria s-au numarat şi componenţii liderului HCM Constanţa (minus Timuszin, evident…), preşedintele grupării constănţene, Nicuşor Constantinescu, dar şi liderul naşionalei Argentinei, Eric Gull, care a ajuns, fără voie, să cînte “Hai România!”, “forţat”, mai în glumă, mai în serios, de reprezentanţii presei din România! De Constanţa îl leagă amintirea semifinalei de Cupa Cupelor de acum trei ani, dintre HCM şi Valladolid - “O, da, Constanţa, îmi amintesc… V-am bătut atunci, dar am avut meci greu... De cine îmi amintesc? Nu ştiu exact cum îl cheamă… antrenorul ne-a făcut pregătirea spunînd doar numărul jucatorilor… 10 (n. r. - Silviu Băiceanu), el era, pivotul, foarte bun, mă mir că nu joacă la naţională”, a spus adversarul de azi al României, care se aşteaptă la un meci teribil, mai ales după ce a văzut forma în care este Stănescu.

Unul dintre cei mai buni jucători ai ungurilor a fost Ferenc Ilyes, interul născut la Odorheiu Secuiesc, refuzat practic de naţionala României. El s-a transferat în Ungaria la două săptămîni după ce a dat Bacalaureatul în România… “Întotdeauna mi-e greu să joc împotriva României, dar după primul gol mi-am revenit. Nu mă aşteptam însă să fim conduşi la şase goluri”, a spus interul de 27 de ani. Seara, una tristă a românilor la Osijek, s-a încheiat cu sărbătorirea lui Sorin Bârză, care ieri a împlinit 33 de ani.

Din Osijek (Croaţia), Severin CĂLINESCU