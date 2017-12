„Atlantykron”, la start

Insula dunăreană Atlantykron, situată la 20 de km N de Cernavodă, lângă satul şi ruinele cetăţii antice Capidava, se transformă, de astăzi, într-un loc magic, unde ficţiunea devine realitate. La cea de-a XXI-a ediţie a Academiei de Vară pentru Tineret, Ştiinţă, Cultură, Artă şi Sport „Atlantykron”, eveniment unic pe plan mondial, vor participa peste 400 de invitaţi din România, Republica Moldova, Statele Unite ale Americii, Germania, Italia, Marea Britanie şi Irlanda. Printre invitaţii ediţiei cu numărul XXI, care se desfăşoară sub motto-ul „Viitorul te Ascultă - The Future is Listening“, se numără astronautul Edgar Mitchell, membru al Misiunii Apollo 14, jurnalistul Alexandru Mironov, preşedintele Asociaţiei pentru Studiul Fenomenelor Aerospaţiale Neidentificate, scriitorul Ion Hobana, antropologul Chan Chow Wah, din Singapore, Colin Andrews, expert în crop circles, profesorul dr. Ed Belbruno, de la Universitatea Princeton şi geologul american Mike Manning.

Academia de vară „Atlantykron”, structurată pe secţiunile: Ştiinţă, Comunicare, Artă, Sport şi Cultură, se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 15 şi 29 de ani. Timp de zece zile, în perioada 30 iulie - 8 august, adolescenţii tineri vor participa la cursurile şi atelierele structurate pe tematici diverse şi atractive precum: Proiecte Planetare, Explorarea Spaţiului, Ştiinţele Viitorului, Alianţa Civilizaţiilor, Time Reactor Tehnology - Maşina timpului, Tehnologia Laser, Inteligenţa Artificială, Teoria fractalilor şi a haosului, Robotică şi inteligenţă artificială, Şcoala de OZN-uri şi Radio amatori. Acestor teme li se adaugă activităţi culturale, educative şi sportive: Educaţie turistică şi ecologie, Science Fiction, Grafică şi arte vizuale (sculptură, pictură, fotografie), Sport şi activităţi de vacanţă (concursul „TRIVIA”, concurs de şah, demonstraţii de box, arte marţiale şi kickboxing, Thai Chi şi Yoga), Free Dance.

Manifestarea este organizată de Centrul pentru Studii Complexe, Societatea Ştiinţifică CYGNUS, World Genesis Foundation (WGF) - SUA, Asociaţia Livingthroughart, Asociația de tineret STRING, sub auspiciile Comisiei Naţionale a României pentru UNESCO, în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret (ANST).

Evenimentul beneficiază de sprijinul Fundaţiei Dinu Patriciu şi al mai multor agenţii şi structuri guvernamentale, precum: ANIF (Administraţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare), Jandarmeria Română (BSIJR), Direcţia Silvică Constanţa, Inspectoratul Poliţiei de Frontieră Ialomiţa, Poliţia Hârşova, Primăria Topalu şi Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism (ANAT).