Atmosferă încinsă înaintea derby-ului de la Ploieşti

CEARTĂ PE LIVIU MIHAI II. Angrenate în lupta pentru promovare, FC Farul şi Petrolul Ploieşti îşi continuă duelul dur la nivelul conducerilor, înaintea meciului programat duminică, de la ora 13.00, în etapa a 21-a Ligii a II-a. Tehnicianul ploieştean, Valeriul Răchită, a dezvăluit ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, că a avut un dialog încins cu managerul general al grupării de pe litoral, Vicenţiu Iorgulescu. „Mi-a transmis, textual, că, dacă vreau să văd cât de şmecher este, atunci o să aducă galeria Astrei ca să cânte pe Ilie Oană. Nu pot decât să mă amuze astfel de ameninţări. Ne-am dorit să avem relaţii bune cu cei de la Farul şi să ne respectăm reciproc. Şi noi am fi vrut să jucăm cu un stadion plin, cu două galerii care să contribuie la un spectacol fotbalistic, dar, din cauze obiective, acest lucru nu se poate”, a explicat Răchită. „Este o minciună gogonată. Cum să-l ameninţ eu cu galeria Astrei? El m-a sunat şi mi-a spus că nu-i poate lăsa pe suporterii constănţeni în stadion, dar i-am replicat că regulamentul este pentru toţi. Avem dreptul la bilete pentru suporteri şi aşteptăm un răspuns clar din partea federaţiei, pentru că am făcut o cerere în acest sens. Dacă nu eram fair-play, tăceam din gură şi făceam contestaţie după meci, întrucât încalcă regulamentul prin faptul că au montat o tribună mobilă”, a răspuns Iorgulescu. În plus, cele două părţi se contrează şi în privinţa folosirii lui Liviu Mihai II, jucător împrumutat de FC Farul la Ploieşti. „Răchită m-a ameninţat că-l va folosi pe Liviu Mihai II, dar este problema lui”, a spus Iorgulescu. „Există unele hibe în contract de care ne-am putea folosi, astfel încât nu mi-ar putea impune nimeni să nu-l utilizez pe Liviu Mihai II în partida de duminică. Dar, s-ar putea să respect un gentlemen’s agreement, încheiat în vară, atunci când le-am promis că nu-l voi folosi pe jucător în meciul direct”, a replicat antrenorul Petrolului.

PĂRERI ÎMPĂRŢITE. În ciuda situaţiei delicate din clasament, jucătorii Farului au păreri împărţite în privinţa importanţei meciului de la Ploieşti. „Dacă jucăm ca în meciul cu Brăneşti, vom câştiga duminică. Oricum, indiferent de scor, rămânem cu şanse de promovare, pentru că mai sunt destule etape până la final. De fiecare dată când intru pe teren, îmi doresc să marchez. Poate voi reuşi acest lucru duminică, dar important este ca echipa să câştige”, a spus atacantul Kehinde Fatai. „Pentru noi, este un meci decisiv în lupta pentru promovare. Obiectivul este să luăm trei puncte la Ploieşti şi să facem acelaşi lucru şi etapa următoare, cu FC Snagov. Este ultima noastră carte pentru a ne păstra în cursă pentru locul secund. La Ploieşti, vom avea un meci chinuit, la fel ca-n tur, când noi am atacat, dar am suferit la construcţie, iar ei s-au apărat”, a adăugat mijlocaşul Cosmin Matei, care va pleca săptămâna viitoare la echipa naţională under 19 pentru un meci amical cu reprezentativa Elveţiei, programat miercuri, la Mogoşoaia. Partida de la Braşov va fi condusă de o brigadă formată din Robert Dumitru (Braşov) la centru, ajutat de Cătălin Savu (Galaţi) şi Dragoş Vlad (Tîrgovişte).