Atragerea de fonduri europene - prioritatea absolută a Guvernului

Premierul Ungureanu le-a transmis, ieri, miniştrilor şi şefilor de instituţii care au ca atribuţii absorbţia de fonduri europene că sunt responsabili să respecte ţinta stabilită de Guvern, de absorbţie a peste 6 miliarde de euro din banii europeni, în acest an. El a precizat că ţinta de peste 6 miliarde de euro este \"prioritatea absolută a acestui Guvern\". În context, Ungureanu a prezentat câteva cifre legate de impactul pe care fondurile europene îl pot avea în economia reală: “Absorbţia completă a fondurilor alocate înseamnă o creşterea economică medie de 4,4% în perioada 2014-2020”. De asemenea, şeful Executivului a precizat că \"la un grad de absorbţie de 100%, impactul net asupra veniturilor bugetare totale este de 1,2 miliarde euro pe an\", în timp ce \"la o rată de absorbţie de 60% , impactul este estimat la 0,8 miliarde de euro pe an\". Numărul de persoane angajate pe an este de 20.200 de persoane, la o rată de absorbţie de 100% a banilor europeni. La şedinţa de ieri au fost prezenţi aproape toţi membrii Cabinetului, ca şi şefii Autorităţilor de Management, Autorităţii de Certificare şi Plată, ANRMAP şi celorlalte organisme intermediare implicate în absorbţia fondurilor europene.