Au apărut ofertele pentru excursii de Paşte la preţ redus

La Târgului de Turism se pot achiziționa minivacanțe de Paște la preț redus. Tarifele variază de la câteva sute de lei pe Valea Prahovei şi în Maramureş, până la peste o mie de euro pentru o vacanţă de lux în Egipt, în care este inclusă şi o croazieră pe Nil. Reducerile pentru pachetele de servicii achiziţionat pe durata Târgului de Turism, eveniment organizat la Romexpo, în perioada 16-18 februarie, ajung până la 50%. Astfel, preţurile programelor pentru petrecerea Sărbătorilor Pascale, variază de de la câteva sute de lei pentru patru nopţi de cazare pe Valea Prahovei, până la câteva sute de euro în Grecia şi pot ajunge la 1.200 de euro pentru o vacanţă de lux în Egipt. “Anul acesta, de Paşte, redeschidem destinaţia Egipt pentru care avem deja înscrieri. Este un risc, dar am văzut că turoperatorii germani au revenit încă de anul trecut pe această destinaţie, după mai bine de doi ani în care Orientul a fost ocolit de turişti din cauza atentatelor”, a precizat, pentru MEDIAFAX, Ana Goicea, directorul agenţiei de turism Cocktail Holidays. În timpul târgului, o excursie în Egipt, la Sharm El Sheikh, cazare în hotel de patru stele, în regim All Inclusive şi bilet de avion costă 509 euro-persoană, în vreme ce o vacanţă de cinci stele la Hurghada, croazieră pe Nil şi Cairo, cu bilete de avion incluse ajunge la 1.215 euro-persoană, pentru nouă nopţi de cazare. O altă variantă propusă de aceeaşi agenţie pentru petrecerea Paştelui este Grecia. De exemplu, pachetul de servicii turistice, care include biletul de avion şi cazare cu două mese pe zi, la un hotel de trei stele costă, în Cipru, 375 de euro/persoană. Concurenţa vine cu o ofertă pentru cei ce doresc să petreacă Paştele în România. Astfel, TUI TravelCenter vinde cu 445 de lei/persoană, pe perioada târgului, excursii de patru nopţi la Predeal, cazare la un hotel de trei stele. O altă propunere este un scurt sejur la malul mării, trei nopţi de cazare cu demipensiune, plus masa de Paşte, la un hotel de patru stele din Eforie Nord costând 1.095 de lei/persoană. Iar, la Băile Felix, tarifele încep de la 455 de lei/persoană, pentru trei nopți de cazare cu mic dejun, la un hotel de trei stele, inclusiv masa de Paște.

Agenţia comercializează pachete turistice în Grecia, preţul acestora pornind de la 179 euro/persoană pentru patru nopţi de cazare cu mic dejun la hotel de trei stele şi transport cu autocarul. Cu avionul, o excursie de cinci zile la Atena costă 245 de euro/persoană.

Agenția Paralela 45 oferă posibilitatea petrecerii minivacanței de Paște în Maramureș, la Ocna Șugatag, pachetul ce include trei nopți de cazare și pensiune completă la un hotel de trei stele costând 850 de lei/persoană. Pentru iubitorii de munte, oferta include trei nopți de cazare cu demipensiune la un hotel de trei stele din Azuga, costul fiind de 380 de lei/persoană. Iar pe litoralul bulgăresc, la Albena, cazarea la un hotel de trei stele este 35 de euro/persoană/noapte.