Au aterizat cu maşinile în curţile oamenilor

Două accidente rutiere trase la indigo au tulburat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, somnul localnicilor de pe strada Calea Bucureşti, din oraşul Murfatlar. Primul dintre ele a avut loc în jurul orelor 02.30. Poliţiştii de la Rutieră spun că o şoferiţă, aflată la volanul unui autoturism marca BMW, se deplasa pe Calea Bucureşti, în direcţia localităţii Poarta Albă. La un moment dat, spun oamenii legii, din cauza neadaptării vitezei la carosabilul acoperit cu polei, aceasta a pierdut controlul maşinii, care a pătruns pe contrasens, după care a ieşit în decor, dărâmând gardul unei gospodării din zonă. „Am auzit o bubuitură şi am venit repede să văd ce s-a întâmplat. O femeie a coborât din maşină şi a plecat. Din fericire nu au existat victime”, a declarat un martor. „Nu am auzit nimic, am văzut în schimb maşina la mine în curte. Nu ştiu exact ce s-a întâmplat, cert e că nu mai era nimeni lângă autoturism când am ieşit eu din locuinţă, pe la orele 03.00”, a povestit proprietarul. Oamenii legii spun că femeia s-a prezentat, ieri după-amiază, la sediul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa pentru a da declaraţii.

LA INDIGO Peste două ore şi jumătate, un accident rutier similar a avut loc la câteva sute de metri distanţă de locul primului incident. Poliţiştii spun că şi al doilea eveniment rutier a avut aceeaşi cauză. Aceştia au stabilit că şoferul unui autoturism marca Mercedes se deplasa pe Calea Bucureşti, dinspre comuna Poarta Albă. Pe fondul neadaptării vitezei la carosabilul alunecos, au stabilit anchetatorii, acesta a scăpat de sub control maşina, care a părăsit şoseaua. În clipele următoare, autoturismul a rupt gardul unei case şi s-a răsturnat, oprindu-se apoi în peretele unui magazin. Nici în acest caz conducătorul auto nu a mai aşteptat sosirea poliţiştilor de la Rutieră, chemaţi prin linia unică 112 la locul coliziunii. Oamenii legii spun că niciunul dintre cele două accidente nu s-a soldat cu victime. Poliţiştii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care au avut loc evenimentele rutiere.

RECOMANDĂRI Reprezentanţii Poliţiei Rutiere le recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză adaptată condiţiilor meteo-rutiere, în perioada sezonului rece. Oamenii legii spun că şoferii ar trebui, în condiţiile unui carosabil acoperit cu polei, gheaţă, zăpadă bătătorită sau mâzgă, să circule cu o viteză de maximum 30 km/h în localităţi şi 50 km/h în afara acestora. De asemenea, poliţiştii rutieri îi sfătuiesc pe conducătorii auto să păstreze în mers o distanţă suficient de mare faţă de vehiculul din faţă, pentru a putea opri în condiţii de siguranţă, să-şi asigure o bună vizibilitate curăţând parbrizul, luneta şi geamurile laterale ale autovehiculului şi să-şi echipeze maşinile cu pneuri corespunzătoare sezonului rece. Oamenii legii le mai recomandă conducătorilor auto să nu frâneze sau să vireze brusc, să folosească cu precădere frâna de motor şi să respecte semnalizarea rutieră, precum şi semnalele şi indicaţiile agenţilor de poliţie rutieră.