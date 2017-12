Au căzut recordurile la Maritimo Strongman Challenge 2013

Sâmbătă, Maritimo Shopping Center şi Asociaţia Sportivă “Omul de fier“ au organizat, la cel mai mare centru comercial din Dobrogea, o spectaculoasă demonstraţie de forţă - Strongman - la care au participat trei sportivi: Alexandru Arginteanu (Constanţa, 27 ani, 1,93 m şi 138 kg), Vladimir “Vikingul” Comorovschi (25 ani, 1,88 m şi 118 kg) şi Marian “Big John” Lighean (32 ani, 1,79 m şi 123 kg). Cei trei “oameni de fier” prezenţi la Maritimo au concurat în trei probe, evoluţiile lor fiind urmărite cu interes de spectatori.

Prima probă, denumită “Priza lui Hercule”, a constat în ţinerea cât mai mult timp a două maşini care aveau motorul pornit. Învingător a fost bucureşteanul Vladimir Comorovschi, cu timpul de 36 de secunde, urmat de Alex Arginteanu şi braşoveanul Marian Lighean. A doua probă, “Treptele puterii” a constat în ridicarea a trei greutăţi de 180 kg, 200 kg şi 220 kg. Cel mai rapid a fost constănţeanul Alex Arginteanu, urmat de Marian Lighean şi Vladimir Comorovschi. Ultima încercare a greilor a fost “Ridicări cu maşina”, unde învingător a fost acelaşi Alex Arginteanu (1 minut şi 5 secunde), urmat de Comorovschi şi Lighean. La această ultimă probă şi-au încercat puterile şi unii dintre spectatori, printre care şi fostul culturist Gabriel Jurcă.

„Sunt mulţumit de cum a ieşit demonstraţia. Am încercat să stabilim noi recorduri pentru România şi să promovăm cât mai mult acest sport în ţară, pentru că, în străinătate, are tradiţie de mii de ani. Eu am stabilit un record la două probe, iar în prima probă recordul a fost stabilit de Vladimir Comorovschi, cu cele două maşini pe care trebuia să le ţină în priză cât mai mult timp. La proba a doua am câştigat eu, la fel ca şi în ultima probă. Cei de la Maritimo mi-au spus că au fost foarte mulţumiţi de demonstraţie”, a declarat câştigătorul Alex Arginteanu.

În cadrul aceluiaşi eveniment de la Maritimo Shopping Center a avut loc şi o demonstraţie de skandenberg, unde spectatorii au putut să-şi testeze forţa împotriva constănţeanului Denis Ionescu. Campion naţional şi campion la Maritimo în 2012, Denis Ionescu a reuşit să-i învingă pe toţi cei aproximativ 50 de adversari.