Au cerut mită de un milion de euro şi… au ajuns în arest

08:33:36 / 22 Martie 2014

A CERUT UN MILION DE EURO

Sunt dosare cu sume modice care au fost depuse la Autoritate DE 12 ANI si oaamenii asteapta, oameni simpli care au crezut in lege si in aplicarea ei iar niste hoti ordinari mafie au luat milioane si milioane restituire. Pe cind vor fi luate la puricat dosarele sa le vina rindul nu aleator ci in ordinea in care au fost depuse. Ce inseamna aleator sa fie extrase cele care au relatii, pile, influente politice. De ce nu a luat despagubiri la legea10 nici un om de rind ci numai si numai mafioti. Ce sa mai credem ca se intimpla cu tara chiar este condusa de mafia gulerelor albe care s-a intins de la centru pina la nivel de primarii consilii etc...