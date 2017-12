Au chefuit în casa pe care au jefuit-o

AU RĂVĂŞIT TOATĂ CASA Patru tineri din comuna constănţeană Tuzla sunt cercetaţi de oamenii legii, după ce, în noaptea de miercuri spre joi, au spart o casă din localitate. Poliţiştii spun că Ionuţ Şerban, de 26 de ani, Marius Arnăut, de 18 ani, Traian Lazăr, de 25 de ani şi Ionuţ Băncescu, de 22 de ani, ştiau că în imobilul vizat nu se află nimeni. Potrivit anchetatorilor, cei patru complici au forţat o fereastră şi au pătruns în casă. Au început apoi să scotocească peste tot, în căutarea banilor şi a unor bunuri de valoare, răvăşind toate încăperile imobilului. “Au lăsat un adevărat dezastru în urmă. Au umblat prin fiecare cameră, în dulapuri, în baie, în bucătărie, printre jucăriile copilului. Nu au ignorat niciun colţişor. Strânseseră până şi covoarele pentru a le fura”, a declarat proprietarul casei în care a avut loc spargerea. Poliţiştii spun că cei patru suspecţi nu s-au mulţumit, însă, cu atât. Înfometaţi probabil după tot “efortul” depus, aceştia şi-au permis chiar luxul de a se aşeza la masă. “Şi-au făcut floricele de porumb şi au mâncat în bucătărie. Au golit o sticlă de whisky şi una de Cola, au mâncat ce au găsit în frigider! Este clar că ştiau sigur că în acea noapte casa va fi goală”, a mai spus proprietarul imobilului situat pe strada Brânduşelor.

PRINŞI ÎN TRAFIC La finalul incursiunii de noapte, spun anchetatorii, cei patru suspecţi au plecat din imobil cu un computer, un televizor, mai multe pături, două poşete şi un bax de Coca – Cola. Nu au uitat însă nici de mâncare, aşa că au şterpelit mai multe bucăţi de piept de pui şi câteva vinete, pe care le-au îndesat într-o sacoşă. Suspecţii au urcat ”prada” într-o maşină, dar nu au apucat să se facă nevăzuţi, pentru că în scurt timp au fost opriţi în trafic de o patrulă de poliţie. După ce au descoperit bunurile sustrase, oamenii legii i-au escortat pe cei patru la sediul postului de poliţie Tuzla pentru audieri. “Poliţiştii au aflat că eu sunt păgubita, după ce au pornit computerul şi au găsit acolo numele meu. Eu am dormit în casa tatălui meu, aşa că locuinţa era goală. Când am ajuns acasă am descoperit totul întors cu susul în jos”, a povestit fiica proprietarului casei. Cei patru tineri s-au ales cu dosare penale pentru comiterea infracţiunii de furt calificat. Oamenii legii au suspiciuni că aceştia ar fi implicaţi în mai multe lovituri date pe raza localităţii Tuzla şi continuă cercetările.