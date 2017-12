Au donat sânge pentru a salva vieți

Sângele înseamnă viață! Unii oameni înțeleg acest lucru și aleg să își ajute semenii ale căror vieți depind de o transfuzie. Aproximativ 30 de angajați ai Lukoil România, care își desfășoară activitatea în județul Constanța, s-au prezentat ieri la Centrul Regional de Transfuzii Sanguine (CRTS) Constanța pentru a dona sânge, conștienți că un asemenea gest cântăreşte inestimabil pentru cei aflaţi pe patul de spital. Potrivit reprezentanților companiei, acțiunea a avut drept scop acoperirea stocului de sânge necesar pentru bolnavii care au nevoie de transfuzii. Deși sunt conștienți de faptul că, probabil, sângele donat reprezintă numai o picătură din cantitatea necesară, ei speră ca gestul lor să fie urmat și de alte persoane. ”Este prima dată când donez. Am zis că este în sarcina noastră ca, dacă putem face bine, să îl facem. A fost bine, nu am amețit, nici nu îmi este rău. Vor mai veni și alți colegi în zilele următoare”, a spus unul din donatori, Mihaela Știoboranu. De altfel, campaniile de acest fel reprezintă o șansă de a reface stocul de sânge necesar în județul Constanța. Reprezentanţii CRTS speră ca gestul donatorilor să sensibilizeze și alte persoane, mai ales că, recent, numărul donatorilor a scăzut, mulți fiind refuzați din motive medicale. ”Zilnic înregistrăm o medie de cel puțin 50 de pungi recoltate, însă săptămâna aceasta și săptămâna trecută am constatat o ușoară scădere la 40 - 45 de pungi recoltate zilnic. În această perioadă sunt multe persoane răcite”, a precizat directorul CRTS Constanța, dr. Alina Mirella Dobrotă. De altfel, persoanelor care în această perioadă se confruntă cu răceli nu le este recomandat să doneze sânge, deoarece acest lucru poate avea un impact negativ asupra pacientului care ar primi sângele recoltat.

Directorul CRTS spune că în 2014, la Constanța, numărul donatorilor a fost mai mare decât în anul precedent. ”Anul trecut am reușit să înregistrăm o creștere de aproximativ 11% a colectei, însă este mereu nevoie de donatori de sânge. Dacă vreodată se întâmplă să avem un surplus, îi contactăm pe colegii din București, care au mare nevoie, deoarece sunt 50 - 60 de spitale care folosesc într-o cantitate mare tratamentul transfuzional”, a mai spus dr. Alina Dobrotă.