Au fost alese piesele calificate în selecţia naţională a Eurovision 2011

Cele 13 piese care vor intra în selecţia naţională pentru concursul Eurovision 2011 sunt compuse de nume cunoscute ale scenei muzicale autohtone. În competiţie au fost înscrise 90 de piese, din care au fost eligibile 84.

Melodiile incluse în selecţia naţională Eurovision 2011 sunt următoarele: \"Change\" - Hotel FM (compozitor: Gabriel Băruţă), \"Cinema Love\" - Direcţia 5 (compozitor: Marian Ionescu), \"We Can Change the World\" - Laurenţiu Cazan (compozitor: Laurenţiu Cazan), \"Bang Bang\" - Bogdan Dima (compozitor: Mihai Alexandru), \"Dreaming of You\" - Elena Leticia Moisescu (compozitor: Play and Win), \"My Facebook Girl\" - Dan Helciug (compozitor: Dan Helciug), \"Open your eyes\" - Dragoş Chircu şi Anthony Ikwuagwu Uchenna (compozitor Cristian Faur), \"Take Me Down\" - Jakab Noemi, Miciu Elena şi Stamiloiu Cristina (compozitori: Alexandru Berehoi, Sergiu Gelu Ene), \"It\'s so fine\" - Blaxy Girls (compozitor Costi Ioniţă), \"One by One\" - Adrian Cristescu (compozitor: Adrian Cristescu), \"Song for Him\" - Dalma Kovacs (compozitor: Liviu Elekes), \"I Can’t Breath Without You\" - Silvia Ştefănescu (compozitor: Elvin Dandel) şi \"I Want U to Want Me\" - Claudia Pavel (compozitori: Andrei Filip, Johan Kjell Fransson, Pontus Mats Assarsson, Mikael Tim Larsson, Tobias Lundgren Lars). De asemenea, a fost aleasă o piesă de rezervă - \"Dammi l\'amore\" - în interpretarea lui Adrian Cristescu, care este şi compozitorul piesei. Această piesă va intra în competiţie în caz că se retrage cineva sau vreo piesă este descalificată.

Juriul a fost alcătuit din: compozitorul Eduard Cârcotă, regizorul muzical Alexandra Cepraga, directorul de programe radio Manuel Dinculescu, realizatorul Radio România Ştefan Naftanailă, compozitorul George Natsis, impresarul internaţional Christian Raetscher, realizatorul radio Gabriela Scraba, realizatorul TV Elena Ştirbescu şi compozitorii Dan Teodorescu şi Andrei Tudor. Preşedinte al juriului a fost desemnat decanul de vârstă, Horia Moculescu.

Este pentru prima oară în istoria Eurovision când selecţia naţională - transmisă în direct pe TVR 1 şi TVR Internaţional - se va desfăşura în noaptea de Revelion. Prezentatorii show-ului vor fi Paula Seling şi Ovi - cei care au adus României locul al treilea la Eurovision, anul acesta (Oslo) -, iar Gianina Corondan va lua pulsul emoţiilor din „camera verde\" a competiţiei. Invitatul special al serii de Revelion este artistul Johnny Logan, supranumit „domnul Eurovision\", pentru că a câştigat trei ediţii ale acestui concurs, între 1980 şi 1992. Originar din Irlanda, Logan a ocupat primul loc la Eurovision cu piesele \"What\'s Another Year\" (1980), \"Hold Me Now\" (1987), şi, în calitate de compozitor, cu \"Why Me\" (1992), interpretată de Linda Martin. Tot în noaptea de Revelion, compozitorul melodiei care va reprezenta România la Dusseldorf va fi recompensat cu un autoturism BMW Seria 3.