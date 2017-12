Au fost desemnaţi cîştigătorii preselecţiilor pentru Gala Tînărului Actor - HOP

Cea de a IX-a ediţie a Galei Tînărului Actor - HOP, organizată de UNITER şi Ministerul Culturii şi Cultelor, la Mangalia, va avea loc în perioada 31 august-3 septembrie. Evenimentul are ca scop promovarea şi lansarea tinerilor absolvenţi din învăţămîntul superior artistic de stat şi particular, tema Galei din acest an fiind, de asemenea, subordonată ideii de "Alteritate“. În acest spirit, concurenţilor li se propune să prezinte în programul lor o pledoarie, demonstrînd că şansa convieţuirii o dau: dialogul, toleranţa, acceptarea celuilalt.

La preselecţiile pentru cele două secţiuni, Individual şi Grup, care au avut loc în zilele de 10 şi 11 iulie, s-au putut înscrie actori care au absolvit facultatea, începînd cu promoţia 2002. Tinerii artişti dornici de afirmare au avut ocazia să se înscrie ca interpreţi cu recitaluri individuale (one man / woman show) cu o durată maximă de 15 minute sau ca interpreţi în cadrul unor spectacole cu piese scurte, de maximum 45 de minute, care să nu depăşească zece personaje. Juriile au făcut cunoscute, deja, rezultatele preselecţiilor în vederea organizării ediţiei 2006 a Galei Tînărului Actor - HOP. La secţiunea Grup, comisia de jurizare a fost compusă din Mircea Cornişteanu, George Ivaşcu şi George Mihăiţă. Membrii juriului au decis ca următoarele spectacole să fie admise în concurs: “O staţie“ de Ştefan Peca, avîndu-i ca interpreţi pe Irina Duţă şi Toma Cuzin, “Vor mai înflori florile în noroi?“, după “Victimile datoriei“ de Eugen Ionesco (Laura Alexandra Badea, Simona Cuciurianu, Sorana Huidan, Dan Lupu, Katia Pascariu, Oana Radu, Rozana Radu, Mihaela Şerban, Maria Casiana Şuteu, şi Alexandru Unguru). La aceeaşi secţiune, cîştigătoare au mai fost piesele: “A şaptea cafană“ de Dumitru Crudu, Mihai Fusu şi Nicoleta Esinencu (Roxana Albu, Monica Anastase, Ana Donosă, Liliana Farcaş, Ilinca Harnuţ, Irina Ivan şi Rozana Radu), “Fuck you, Eu.Ro.Pa!.“ de Nicoleta Esinencu (Cristina Uja şi Lidia Uja), “Mîinilor tale“, după Federico Garcia Lorca (Marin Grigore, Sorana Huidan şi Mihaela Şerban).

La Secţiunea Individual, comisia formată din Mihai Dinvale, Victor Scoradet şi Cornel Todea a declarat admişi următorii candidaţi: Marian Adochiţei, Ciprian Nicolae Almăşan, Adrian Anghel, Cătălin Babliuc, Leo-Nora Băcanu, Radu Irina Bodea, George Constantinescu, Barbara Crişan, Anis Doroftei, Alexandra Elena Ioniţă, Nicoleta Lefter, Alexandru Mustaţă, Ionela Nedelea, Cristina Ragoşcă, Bogdan Sărăţean, Adina Suciu, Toni Tecuceanu, Silviana Vişan. Proba impusă tuturor paricipanţilor la Secţiunea Individual constă într-o interpretare personală, în limita a cinci minute, a unui text ales din volumul “Ghidul nesimţitului” de Radu Paraschivescu, tipărit în anul 2006, de Editura Humanitas în colecţia “Rîsul lumii”.