Au fost identificați cei trei atacatori sinucigași de la Istanbul

Autoritățile turce au anunțat că au reușit să îi identifice pe cei trei atacatori sinucigași responsabili pentru sângerosul atentat de la Istanbul, aceștia fiind din Rusia, Uzbekistan și Kîrgîzstan, a declarat un oficial guvernamental turc, citat de Associated Press. Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, a refuzat să dezvăluie numele celor trei. Forțele de ordine turce au efectuat, joi, raiduri în mai multe locuri din Istanbul, în urma cărora au arestat 13 persoane suspectate de legături cu gruparea teroristă Stat Islamic, care se crede că ar purta responsabilitatea pentru atacul terorist de la aeroportul din Istanbul, informează Associated Press. Gruparea teroristă nu a revendicat încă atacul, însă autoritățile turce afirmă că toate dovezile indică faptul că acest atac a fost comis de militanții SI. Efkan Ala, ministrul turc de Interne, a declarat că în urma atentatului au murit 43 de persoane, inclusiv 19 cetățeni străini. Alte 94 de persoane sunt în continuare internate în spital.