Au fost prinși agresorii femeii jandarm. Unul din ei încerca să fugă din țară

13:05:49 / 12 August 2018

romania...

reprobabil gest, insa , nimeni nu vorbeste de problema de fond, femeia jandarm... in ultimii ani, romanii se bat pe joburi la stat, job caldut, conteaza doar salariul si beneficiile , nicidecum competenta.... avem exemplu elecvent in guvern, cu ministri semianalfabeti desi toti sunt licentiati, unii poate si masteranzi, pe hartie! in armata,politie, pompieri, e plin de femei in posturi unde NU au ce cauta, nu sunt facute fizic, psihic pt post.... in virtutea inertiei, asa zis europene, statul incurajeaza angajarile unisex, evident, nimeni nu raspunde pt banii platiti DEGEABA pe salariile respective! cum de s a gandit femeia aceea sa se faca jandarm? ce educatie , competente are? singur, de cand era mica visa sa ajunga jandarm !!! jumatate din bugetarii tarii sunt platiti ABSOLUT DEGEABA, aportul lor e zero barat, sistemul privat gafaie de ani buni cu asa povara in spate!