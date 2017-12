Au furat şi acum plătesc

Două minore au fost trimise în faţa judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Constanţa cu propunere de luare a măsurii arestării preventive, sub aspectul săvârşirii de furt calificat. Primul caz este cel al inculpatei minore I.E.-I., care, în intervalul 1 - 3 noiembrie 2015, împreună cu o altă persoană rămasă neidentificată, a pătruns prin efracţie în locuinţa unei persoane, I.A., la etajul superior al unui bloc, de unde a sustras suma de 3.000 euro, articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, precum şibijuterii în greutate de aproximativ 70 g. Din probele administrate până acum, prejudiciul este în valoare de 30.000 lei.

Cel de-al doilea caz are în centru o altă minoră, A.S., reţinută pentru aceeaşi infracţiune: furt calificat. Potrivit poliţiştilor, la data de 19 decembrie 2015, în jurul orei 20.00, împreună cu o altă persoană rămasă neidentificată, A.S. a pătruns prin efracţie în locuinţa lui B.M.-C., situată în municipiul Constanţa, b-dul Al. Lăpuşneanu nr. 110, bloc L7, et. 1. După ce au urcat pe gratiile ferestrelor de la parter, cele două au pătruns în locuinţă, de unde au sustras un televizor LCD marca „Samsung”, cauzând un prejudiciu în valoare de 3.000 lei.